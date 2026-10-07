рф знищила ще один склад видавництва "Книголав": ймовірно, втрачені десятки тисяч книг

Внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено новий склад видавництва "Книголав". Як зазначили у видавництві, наразі збитки оцінюються, можливі затримки з відправленням замовлень, передає УНН.

У ніч на 7 жовтня росія завдала чергового терористичного удару ракетами. Внаслідок атаки було знищено складські приміщення на Подолі. Наш новий склад, де зберігалися книги Книголав, які ми відновили після першого удару у липні, на жаль, також зазнав значних пошкоджень - повідомила співзасновниця видавництва «Книголав» Світлана Павелецька.

У видавництві зазначили, що наразі не можуть остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, зазначивши лише, що було втрачено десятки тисяч книг.

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Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу та детально оцінимо стан усіх книжок. Найважливіше - усі наші колеги живі та не постраждали. Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, які росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом - додала Павелецька.

Також у видавництві додали, що через пошкодження складу можливі затримки з відправленням замовлень.

Нам потрібен час, щоб оцінити збитки, перевірити наявність книг і налагодити подальшу роботу. Усі книги, які вціліли, ми поступово відправлятимемо вам - зазначили у видавництві.

Нагадаємо

Внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва "Книголав", втрачено близько 250 тисяч книжок.