В Украине готовят механизм поддержки книгоиздательской отрасли после российских атак
Киев • УНН
Кабмин поручил Минкультуры и Минфину подготовить механизм государственной поддержки книгоиздательской отрасли, которая несет потери из-за российских обстрелов. За июль уничтожено 1,5 млн книг, убытки исчисляются сотнями миллионов гривен.
Кабинет Министров поручил Министерству культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством финансов разработать механизм государственной поддержки книгоиздательской отрасли, которая несет значительные потери из-за российских обстрелов. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.
Поручил Минкультуры и Минфину подготовить механизм государственной поддержки книгоиздательской отрасли. Россия системно уничтожает украинское книгоиздание. Россияне постоянно атакуют типографии, издательства и книжные склады. Только за июль уничтожено 1,5 млн экземпляров украинских книг, а убытки исчисляются сотнями миллионов гривен
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По его словам, во время российской атаки 19 июля одна из типографий потеряла производственные помещения и более 400 тысяч школьных учебников.
В то же время повреждения получили и другие предприятия отрасли.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено поддержать украинских книгоиздателей, несмотря на ограниченные финансовые возможности государства.
Даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов государство найдет возможность поддержать украинскую книгу. Это поможет предприятиям восстановить работу, пополнить фонды публичных библиотек и сохранить способность украинского книгоиздания
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Напомним
В течение неполного июля в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона книг. Российские удары разрушили типографии, уничтожили склады издательств и сотни тысяч учебников, которые должны были попасть в украинские школы в начале учебного года.