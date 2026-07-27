В Украине готовят механизм поддержки книгоиздательской отрасли после российских атак

Кабинет Министров поручил Министерству культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством финансов разработать механизм государственной поддержки книгоиздательской отрасли, которая несет значительные потери из-за российских обстрелов. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Поручил Минкультуры и Минфину подготовить механизм государственной поддержки книгоиздательской отрасли. Россия системно уничтожает украинское книгоиздание. Россияне постоянно атакуют типографии, издательства и книжные склады. Только за июль уничтожено 1,5 млн экземпляров украинских книг, а убытки исчисляются сотнями миллионов гривен - отметил Корецкий.

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По его словам, во время российской атаки 19 июля одна из типографий потеряла производственные помещения и более 400 тысяч школьных учебников.

В то же время повреждения получили и другие предприятия отрасли.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено поддержать украинских книгоиздателей, несмотря на ограниченные финансовые возможности государства.

Даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов государство найдет возможность поддержать украинскую книгу. Это поможет предприятиям восстановить работу, пополнить фонды публичных библиотек и сохранить способность украинского книгоиздания - подчеркнул Корецкий.

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Напомним

В течение неполного июля в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона книг. Российские удары разрушили типографии, уничтожили склады издательств и сотни тысяч учебников, которые должны были попасть в украинские школы в начале учебного года.