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Сибига призвал Грецию усилить защиту украинского неба и безопасность в Чёрном море

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл разговор с греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом, обсудив российские атаки и безопасность в Чёрном море. Стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Сибига призвал Грецию усилить защиту украинского неба и безопасность в Чёрном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл разговор с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом, во время которого обсудил российские атаки на Украину и безопасность в Чёрном море. Об этом Сибига сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Сибига поблагодарил греческого коллегу за солидарность с Украиной и её народом. Министр также проинформировал Герапетритиса о последствиях постоянных российских ударов по украинским городам и инфраструктуре.

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По словам Сибиги, увеличение масштабов российского ракетного и дронового террора делает усиление защиты украинского неба неотложным приоритетом. Отдельное внимание во время разговора стороны уделили безопасности в Чёрном море.

Украина и Греция заинтересованы в свободе судоходства

Сибига подчеркнул, что российские атаки на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда создают прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности. россия пытается превратить Чёрное море — жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в ещё один инструмент давления и запугивания. Мы заинтересованы в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства

— заявил Сибига.

Министры также обменялись мнениями относительно текущей ситуации, ключевых приоритетов двустороннего сотрудничества и более широкого международного взаимодействия. По итогам разговора Сибига и Герапетритис договорились поддерживать тесный контакт.

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Степан Гафтко

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