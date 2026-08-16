Сибига призвал Грецию усилить защиту украинского неба и безопасность в Чёрном море
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл разговор с греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом, обсудив российские атаки и безопасность в Чёрном море. Стороны договорились поддерживать тесный контакт.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл разговор с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом, во время которого обсудил российские атаки на Украину и безопасность в Чёрном море. Об этом Сибига сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Сибига поблагодарил греческого коллегу за солидарность с Украиной и её народом. Министр также проинформировал Герапетритиса о последствиях постоянных российских ударов по украинским городам и инфраструктуре.
Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение16.08.26, 16:17 • 3326 просмотров
По словам Сибиги, увеличение масштабов российского ракетного и дронового террора делает усиление защиты украинского неба неотложным приоритетом. Отдельное внимание во время разговора стороны уделили безопасности в Чёрном море.
Украина и Греция заинтересованы в свободе судоходства
Сибига подчеркнул, что российские атаки на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда создают прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.
Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности. россия пытается превратить Чёрное море — жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в ещё один инструмент давления и запугивания. Мы заинтересованы в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства
Министры также обменялись мнениями относительно текущей ситуации, ключевых приоритетов двустороннего сотрудничества и более широкого международного взаимодействия. По итогам разговора Сибига и Герапетритис договорились поддерживать тесный контакт.
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ13.08.26, 20:42 • 44712 просмотров