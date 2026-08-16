Сибига призвал Грецию усилить защиту украинского неба и безопасность в Чёрном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл разговор с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом, во время которого обсудил российские атаки на Украину и безопасность в Чёрном море. Об этом Сибига сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Сибига поблагодарил греческого коллегу за солидарность с Украиной и её народом. Министр также проинформировал Герапетритиса о последствиях постоянных российских ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение

По словам Сибиги, увеличение масштабов российского ракетного и дронового террора делает усиление защиты украинского неба неотложным приоритетом. Отдельное внимание во время разговора стороны уделили безопасности в Чёрном море.

Сибига подчеркнул, что российские атаки на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда создают прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности. россия пытается превратить Чёрное море — жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в ещё один инструмент давления и запугивания. Мы заинтересованы в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства