Сибіга закликав Грецію посилити захист українського неба та безпеку в Чорному морі

$44.7051.55
ukenru
18:07 • 12160 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
15:22 • 17135 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
16 серпня, 14:39 • 27376 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
16 серпня, 14:09 • 12468 перегляди
Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 33051 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
16 серпня, 12:10 • 22549 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
16 серпня, 10:48 • 25846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
16 серпня, 10:08 • 22072 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
16 серпня, 08:57 • 19115 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 18433 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
45%
747мм
Популярнi новини
На фронті загинув історик та воїн 47-ї ОМБр "Маґура" Віталій Штефан16 серпня, 11:42 • 12949 перегляди
Армія рф атакувала ТЦ у передмісті Одеси, постраждало двоє людей - ОВАVideo16 серпня, 12:24 • 7426 перегляди
Солдати КНДР перетнули лінію демаркації, військові Південної Кореї відреагували попереджувальними пострілами - ЗМІ15:34 • 6372 перегляди
Ключовий банк рф звільнив головного економіста, який спрогнозував поразку росії "у війні на виснаження"16:54 • 4362 перегляди
На Одещині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 9Photo17:09 • 4908 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 27377 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 33052 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 93153 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 76180 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 68725 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Суми
Іспанія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 48517 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 84994 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 80414 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 97607 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 90608 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Сибіга закликав Грецію посилити захист українського неба та безпеку в Чорному морі

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з грецьким колегою Георгіосом Герапетрітісом, обговоривши російські атаки та безпеку в Чорному морі. Сторони домовилися підтримувати тісний контакт.

Сибіга закликав Грецію посилити захист українського неба та безпеку в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Греції Георгіосом Герапетрітісом, під час якої обговорив російські атаки на Україну та безпеку в Чорному морі. Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Сибіга подякував грецькому колезі за солідарність із Україною та її народом. Міністр також поінформував Герапетрітіса про наслідки постійних російських ударів по українських містах та інфраструктурі.

Збитий над Румунією дрон, ймовірно, мав російське походження16.08.26, 16:17 • 3362 перегляди

За словами Сибіги, зростання масштабів російського ракетного та дронового терору робить посилення захисту українського неба нагальним пріоритетом. Окрему увагу під час розмови сторони приділили безпеці в Чорному морі.

Україна та Греція зацікавлені у вільному судноплавстві

Сибіга наголосив, що російські атаки на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна створюють пряму загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки. росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що поєднує країни, ринки та людей, - на ще один інструмент тиску та залякування. Ми зацікавлені в тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства

- заявив Сибіга.

Міністри також обмінялися думками щодо поточної ситуації, ключових пріоритетів двосторонньої співпраці та ширшої міжнародної взаємодії. За підсумками розмови Сибіга та Герапетрітіс домовилися підтримувати тісний контакт.

Україна запропонувала росії перемир'я в Чорному морі, відповіді поки не отримала - ЗМІ13.08.26, 20:42 • 44748 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Греція
Україна