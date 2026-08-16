Сибіга закликав Грецію посилити захист українського неба та безпеку в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Греції Георгіосом Герапетрітісом, під час якої обговорив російські атаки на Україну та безпеку в Чорному морі. Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

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Сибіга подякував грецькому колезі за солідарність із Україною та її народом. Міністр також поінформував Герапетрітіса про наслідки постійних російських ударів по українських містах та інфраструктурі.

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За словами Сибіги, зростання масштабів російського ракетного та дронового терору робить посилення захисту українського неба нагальним пріоритетом. Окрему увагу під час розмови сторони приділили безпеці в Чорному морі.

Україна та Греція зацікавлені у вільному судноплавстві

Сибіга наголосив, що російські атаки на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна створюють пряму загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки. росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що поєднує країни, ринки та людей, - на ще один інструмент тиску та залякування. Ми зацікавлені в тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства - заявив Сибіга.

Міністри також обмінялися думками щодо поточної ситуації, ключових пріоритетів двосторонньої співпраці та ширшої міжнародної взаємодії. За підсумками розмови Сибіга та Герапетрітіс домовилися підтримувати тісний контакт.

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