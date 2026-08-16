Збитий над Румунією дрон, ймовірно, мав російське походження
Київ • УНН
У прибережній зоні Румунії біля порту Томіс виявили залишки дрона, який, ймовірно, має російське походження. Правоохоронці оточили територію через потенційну небезпеку.
Збитий над Румунією дрон, найімовірніше, має російське походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на antena3.ro.
Деталі
Залишки дрона у прибережній зоні Румунії, а саме - біля порту Томіс у Констанці, приблизно за 1,5 кілометра від берега.
У цей район було направлено підрозділи Берегової охорони. У порту було оголошено тривогу.
Правоохоронці оточили територію, щоб ніхто не міг потрапити в потенційно небезпечну зону поблизу підозрілого об’єкта. Він має форму бочки і був принесений хвилями на берег
Контекст
У ніч на 16 серпня іспанський F-18 збив невідомий дрон у небі над Румунією. Як зазначили у міністерстві оборони країни, можливе місце падіння уламків дрона було виявлено між населеними пунктами Балені та Кудалбі, у повіті Галац, у безлюдній місцевості.
Нагадаємо
Румунські військові дайвери знищили два безпілотники типу Gerbera, які дрейфували в Чорному морі в межах виключної економічної зони Румунії, приблизно за 165 км від Констанци, у районі газового проєкту Neptun Deep.