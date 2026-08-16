Збитий над Румунією дрон, ймовірно, мав російське походження

Збитий над Румунією дрон, найімовірніше, має російське походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на antena3.ro.

Залишки дрона у прибережній зоні Румунії, а саме - біля порту Томіс у Констанці, приблизно за 1,5 кілометра від берега.

У цей район було направлено підрозділи Берегової охорони. У порту було оголошено тривогу.

Правоохоронці оточили територію, щоб ніхто не міг потрапити в потенційно небезпечну зону поблизу підозрілого об’єкта. Він має форму бочки і був принесений хвилями на берег