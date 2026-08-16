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Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В прибрежной зоне Румынии возле порта Томис обнаружили обломки дрона, который, вероятно, имеет российское происхождение. Правоохранители оцепили территорию из-за потенциальной опасности.

Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение

Сбитый над Румынией дрон, скорее всего, имеет российское происхождение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на antena3.ro.

Подробности

Обломки дрона обнаружены в прибрежной зоне Румынии, а именно - возле порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.

В этот район были направлены подразделения береговой охраны. В порту была объявлена тревога.

Правоохранители оцепили территорию, чтобы никто не мог попасть в потенциально опасную зону возле подозрительного объекта. Он имеет форму бочки и был вынесен волнами на берег

- говорится в сообщении СМИ.

Контекст

В ночь на 16 августа испанский F-18 сбил неизвестный дрон в небе над Румынией. Как отметили в министерстве обороны страны, возможное место падения обломков дрона было обнаружено между населенными пунктами Бэлени и Кудэлби, в уезде Галац, в безлюдной местности.

Напомним

Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, которые дрейфовали в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep.

Евгений Устименко

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