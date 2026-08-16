Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение
Киев • УНН
В прибрежной зоне Румынии возле порта Томис обнаружили обломки дрона, который, вероятно, имеет российское происхождение. Правоохранители оцепили территорию из-за потенциальной опасности.
Сбитый над Румынией дрон, скорее всего, имеет российское происхождение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на antena3.ro.
Подробности
Обломки дрона обнаружены в прибрежной зоне Румынии, а именно - возле порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.
В этот район были направлены подразделения береговой охраны. В порту была объявлена тревога.
Правоохранители оцепили территорию, чтобы никто не мог попасть в потенциально опасную зону возле подозрительного объекта. Он имеет форму бочки и был вынесен волнами на берег
Контекст
В ночь на 16 августа испанский F-18 сбил неизвестный дрон в небе над Румынией. Как отметили в министерстве обороны страны, возможное место падения обломков дрона было обнаружено между населенными пунктами Бэлени и Кудэлби, в уезде Галац, в безлюдной местности.
Напомним
Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника типа Gerbera, которые дрейфовали в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 165 км от Констанцы, в районе газового проекта Neptun Deep.