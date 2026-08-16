Сбитый над Румынией дрон, вероятно, имел российское происхождение

Сбитый над Румынией дрон, скорее всего, имеет российское происхождение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на antena3.ro.

Обломки дрона обнаружены в прибрежной зоне Румынии, а именно - возле порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.

В этот район были направлены подразделения береговой охраны. В порту была объявлена тревога.

Правоохранители оцепили территорию, чтобы никто не мог попасть в потенциально опасную зону возле подозрительного объекта. Он имеет форму бочки и был вынесен волнами на берег