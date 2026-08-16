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Россия использует ИИ для изображения «успехов» на фронте — ISW

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Министерство обороны России и российские милблогеры продолжают преувеличивать российское продвижение на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По оценке аналитиков ISW, Кремль использует искусственный интеллект для изображения «успехов» РФ на фронте.

Россия использует ИИ для изображения «успехов» на фронте — ISW

Министерство обороны России и российские милблогеры продолжают преувеличивать российское продвижение на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом идется в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что такая тенденция происходит "в рамках систематических российских усилий когнитивной войны с целью распространения заявлений о значительных российских достижениях для информационного эффекта".

В частности, министр обороны РФ Андрей Белоусов публично проинспектировал восточную группировку войск России 15 августа, и Министерство обороны России заявило, что СУВ захватило Рыбальское (к юго-западу от Александровки) и 19 населенных пунктов в рамках летней кампании.

российский милблогер ... опубликовал 14 и 15 августа большое количество видеоматериалов. ... На них видны российские военнослужащие, которые, как сообщается, размахивают флагами. ... "Воин ДВ" утверждает, что опубликованные видеозаписи являются ответом на недавние видеозаписи поднятия украинского флага, вероятно, ссылаясь на заявление Украины от 12 августа о том, что в результате контрнаступления Украины в январе-августе 2026 года на Александровском направлении были освобождены 26 сел

- указывают аналитики.

В ISW считают, что значительная часть видеозаписей, опубликованных "Воином ДВ", не является достоверной, поскольку некоторые фрагменты видеозаписи, вероятно, сгенерированы или изменены искусственным интеллектом, тогда как другие видеозаписи содержат более старые кадры, представленные как новые.

"Модель сообщений министерства обороны России и российских милблогеров соответствует систематическим усилиям Кремля по ведению когнитивной войны, направленным на фабрикацию заявлений о тактических успехах России в районах, где российские войска не удерживают устойчивых позиций, чтобы ложно представить линию фронта как рушащуюся, вопреки имеющимся доказательствам", - резюмируют аналитики.

Напомним

Российское Минобороны заявило об установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. Село сняли с учета еще в 1997 году из-за депопуляции.

Россия использует украинских военнопленных для распространения кремлёвской пропаганды — ЦПД14.08.26, 14:23 • 4190 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Война в Украине
Институт изучения войны
Украина