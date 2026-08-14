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Россия использует украинских военнопленных для распространения кремлёвской пропаганды — ЦПД

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Российские ресурсы распространяют видео с украинскими военнопленными, которые озвучивают выгодные Кремлю тезисы. Это грубое нарушение Женевской конвенции и часть дезинформационной кампании.

Россия использует украинских военнопленных для распространения кремлёвской пропаганды — ЦПД

Российские ресурсы начали активнее распространять видео с участием украинских военнопленных, в которых пленные озвучивают тезисы, выгодные российской пропаганде для продвижения кремлёвских нарративов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передаёт УНН.

Детали

По информации ЦПД, российские ресурсы распространяют видео, на котором один из украинских военнопленных озвучивает утверждения о якобы лжи украинских властей и заявляет, что участники Майдана в 2014 году якобы стояли там за деньги. Такие тезисы выгодны для пропаганды рф.

Использование военнопленных для записи пропагандистских видео, к которым в россии применяют пытки и запугивание, является типичным приёмом российской пропаганды, несмотря на то, что это грубое нарушение Третьей Женевской конвенции

- говорится в сообщении.

Активизация распространения подобных видео является частью дезинформационной кампании рф по теме военнопленных, говорится в ЦПД. Враг пытается создать иллюзию, что россия якобы относится к украинским военнопленным лучше, чем Украина — к российским, чтобы сместить фокус внимания с многочисленных случаев нарушения международного гуманитарного права в российском плену.

Напомним

россия планирует использовать СМИ и возвращённых из плена россиян, чтобы показать якобы лучшее отношение к украинским пленным. Украина подчёркивает открытость условий содержания российских военнопленных.

Алла Киосак

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