Матеуш Моравецкий

Представитель МИД Украины прокомментировал провокационные заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена относительно
Львова. МИД не расценивает эти заявления как официальную позицию Польши и оставляет за собой право на соответствующие меры.
Польская прокуратура обвинила Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при организации дистанционных выборов 2020 года. Экс-премьер отверг обвинения и отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал ошибочной идею связывать вступление Украины в международные организации с вопросом
эксгумации на Волыни. Он также отметил, что визит Зеленского показал нерешенность этого вопроса.
Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.
Польские фермеры объявили о новой забастовке на украинской границе, которая продлится до 30 апреля, в знак протеста против
"Зеленого соглашения" и ограничения импорта продовольствия из Украины.
Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное
обеспечение Hermes.