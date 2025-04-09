Матеуш Моравецкий

Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

Польские фермеры объявили о новой забастовке на украинской границе, которая продлится до 30 апреля, в знак протеста против "Зеленого соглашения" и ограничения импорта продовольствия из Украины.