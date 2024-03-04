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Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 19:47  •  14519 просмотра

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Польские фермеры объявили о новой забастовке на украинской границе, которая продлится до 30 апреля, в знак протеста против "Зеленого соглашения" и ограничения импорта продовольствия из Украины.

Польские фермеры анонсировали новую забастовку на украинской границе, которая продлится до 30 апреля. Об этом передает пресс-служба горсовета Любича Крулевского, пишет УНН.

Детали 

Ранее акция протеста польских фермеров должна была завершиться 10 марта. Однако согласно новому заявлению блокада может продлиться до 30 апреля. 

Кроме того, польские профсоюзы фермеров анонсировали большую акцию протеста в Варшаве на 6 марта в 11:00

Начало публичного собрания запланировано на 10 марта 2024 года в 14:30 и завершение 30 апреля 2024 года в 14:30. Встреча состоится на перекрестке национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенном

- говорится в заявлении. 

Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов4 марта 2024, 18:52 • 16511 просмотров

Предварительно ожидается  присутствие 100 человек, организатор встречи указан Матеуш Бербецкий.  

Целью публичного собрания является ликвидация "Зеленого соглашения" и ограничение поступления агропродовольственной продукции из-за пределов Евросоюза, в частности из Украины

- указано в документе. 
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Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.

Владимир Омельченко

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Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

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