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Не тільки зерно: у Польщі допускають посилення ембарго на українські товари

Київ • УНН

 • 86265 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.

Не тільки зерно: у Польщі допускають посилення ембарго на українські товари

Польща готова посилити заборону на імпорт нових українських товарів, якщо Варшава не зможе знайти компроміс з ЄС щодо захисту польських фермерів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки

- заявив Туск. 

У Польщі зібрали більшість української кукурудзи, яку висипали на колії: частину доведеться утилізувати26.02.24, 20:02 • 103602 перегляди

Зазначається, що протягом останнього тижня польські фермери протестують проти імпорту української продукції на кордоні. Вони вимагають поширити заборону на інші товари, включаючи фрукти, яйця та м'ясо.

Доповнення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, щоб врятувати польських фермерів.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
The Guardian
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