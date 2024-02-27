Не тільки зерно: у Польщі допускають посилення ембарго на українські товари
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.
Польща готова посилити заборону на імпорт нових українських товарів, якщо Варшава не зможе знайти компроміс з ЄС щодо захисту польських фермерів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки
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Зазначається, що протягом останнього тижня польські фермери протестують проти імпорту української продукції на кордоні. Вони вимагають поширити заборону на інші товари, включаючи фрукти, яйця та м'ясо.
Доповнення
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, щоб врятувати польських фермерів.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.