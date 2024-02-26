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У Польщі зібрали більшість української кукурудзи, яку висипали на колії: частину доведеться утилізувати

Київ • УНН

 • 103602 перегляди

Польська поліція підтвердила, що більша частина кукурудзи, скинутої на залізничні колії напередодні на знак протесту проти транзиту українського зерна через Польщу, була зібрана, хоча близько 30 тонн залишилися забрудненими і їх потрібно буде утилізувати або продати для виробництва біогазу.

У Польщі зібрали більшість української кукурудзи, яку висипали на колії: частину доведеться утилізувати

У Польщі зібрали більшість кукурудзи, яку невідомі напередодні висипали на залізничні колії. Проте частина агропродукції вже забруднена, тож її доведеться утилізувати. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.  

Деталі 

Представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський заявив, що більшу частину кукурудзи вдалося зібрати, але близько 30 тонн все ж залишилося на схилі біля колії.

Зазначається, що агропродукція, яка залишилися на землі, буде або утилізована, або продана для виробництва біогазу.

За словами Билевського, розсипане у Котомежі зерно транспортували з України до Марокко.

"Політична провокація": Кубраков відреагував на дії польських фермерів, які висипали українське зерно на колії20.02.24, 14:17 • 27221 перегляд

Доповнення

Речниця поліції Бидгощі Лідія Ковальська у коментарях PAP підтвердила, що після 15:00 за київським часом поїзд вирушив у бік Гданська.

Наразі польська поліція чи були поруч з місцем інциденту камери відеоспостереження та опитує ймовірних свідків.

Нагадаємо

  У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів — близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі.

Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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