У Польщі зібрали більшість української кукурудзи, яку висипали на колії: частину доведеться утилізувати

Польська поліція підтвердила, що більша частина кукурудзи, скинутої на залізничні колії напередодні на знак протесту проти транзиту українського зерна через Польщу, була зібрана, хоча близько 30 тонн залишилися забрудненими і їх потрібно буде утилізувати або продати для виробництва біогазу.