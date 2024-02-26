В Польше собрали большинство украинской кукурузы, которую высыпали на пути: часть придется утилизировать

В Польше собрали большинство кукурузы, которую неизвестные накануне высыпали на железнодорожные пути. Однако часть агропродукции уже загрязнена, поэтому ее придется утилизировать. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский заявил, что большую часть кукурузы удалось собрать, но около 30 тонн все же осталось на склоне возле колеи.

Отмечается, что агропродукция, которая остались на земле, будет либо утилизирована, либо продана для производства биогаза.

По словам Билевского, рассыпанное в Котомеже зерно транспортировали из Украины в Марокко.

"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути

Дополнение

Пресс-секретарь полиции Быдгощи Лидия Ковальская в комментариях PAP подтвердила, что после 15:00 по киевскому времени поезд отправился в сторону Гданьска.

Сейчас польская полиция или были рядом с местом инцидента камеры видеонаблюдения и опрашивает вероятных свидетелей.

Напомним,

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши.

То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.