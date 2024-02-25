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Новий масштабний акт вандалізму: у Польщі висипали українське зерно із 8 напіввагонів, Кубраков відреагував

Київ • УНН

 • 87531 перегляди

Українське зерно було пошкоджено на польській залізничній станції в результаті акту вандалізму. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

Новий масштабний акт вандалізму: у Польщі висипали українське зерно із 8 напіввагонів, Кубраков відреагував

У Польщі пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції, передає УНН із посиланням на Міністерство відновлення України.

За даними відомства, новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там.

Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності", – прокоментував міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також наголосив, що Україна суворо дотримується закону.

"Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм? Знову ж таки, вся ця сільгосппродукція везеться в пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни. Ми суворо дотримуємося закону. А ви?" - резюмував він.

"Політична провокація": Кубраков відреагував на дії польських фермерів, які висипали українське зерно на колії20.02.24, 14:17 • 27221 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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