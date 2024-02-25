Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал
Киев • УНН
Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
В Польше повреждено 160 тонн украинского зерна на польской железнодорожной станции, передает УНН со ссылкой на Министерство восстановления Украины.
По данным ведомства, новый акт вандализма - ночью с 24 на 25 февраля на станции Котомеж была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
"Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и согласно договоренностям с польским правительством не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне - ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс - не остается там.
Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности", - прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Он также подчеркнул, что Украина строго придерживается закона.
"Как долго правительство и польская полиция позволят продолжать этот вандализм? Опять же, вся эта сельхозпродукция везется в пломбированных вагонах и направляется транзитом в другие страны. Мы строго придерживаемся закона. А вы?" - резюмировал он.
"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути20 февраля 2024, 12:17 • 24954 просмотра
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал
Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
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