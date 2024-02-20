"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути

Сегодня днем польские протестующие рассыпали зерно на железнодорожных путях. Фермеры высыпали агропродукцию, которая шла транзитом в Германию. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около полудня на путях станции Медыка протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, которые ожидали перегрузки на узкую колею. В ведомстве добавляют, что это зерно шло транзитом в Германию.

Рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше - очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами... От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран. - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Он подчеркнул, что украинские аграрии уже два года собирают зерно под ракетными обстрелами на заминированных полях. Сегодня благодаря украинским военным в Черном море создан Украинский коридор, через который идет до 90% нашего экспорта.

Потому что это - вопрос нашего выживания. И выживания мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии - подчеркнул Кубраков.

Дополнение

В Минобновления отмечают, что о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы польские правоохранительные органы, Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Отметим, что все вагоны Укрзализныци на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши - подчеркнули в Министерстве.

Напомним

Сегодня УНН сообщал, что польские протестующие во вторник перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска с Украиной "Медика-Шегини". Онивысыпали зерно из грузового вагона.

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