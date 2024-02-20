"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути
Киев • УНН
По словам вице-премьер-министр Украины, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов, следовавших транзитом в Германию, как очередную политическую провокацию, направленную на раскол между Украиной и Польшей.
Сегодня днем польские протестующие рассыпали зерно на железнодорожных путях. Фермеры высыпали агропродукцию, которая шла транзитом в Германию. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что около полудня на путях станции Медыка протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, которые ожидали перегрузки на узкую колею. В ведомстве добавляют, что это зерно шло транзитом в Германию.
Рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше - очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами... От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран.
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Он подчеркнул, что украинские аграрии уже два года собирают зерно под ракетными обстрелами на заминированных полях. Сегодня благодаря украинским военным в Черном море создан Украинский коридор, через который идет до 90% нашего экспорта.
Потому что это - вопрос нашего выживания. И выживания мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии
Дополнение
В Минобновления отмечают, что о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы польские правоохранительные органы, Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.
Отметим, что все вагоны Укрзализныци на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши
Напомним
Сегодня УНН сообщал, что польские протестующие во вторник перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска с Украиной "Медика-Шегини". Онивысыпали зерно из грузового вагона.
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"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути
По словам вице-премьер-министр Украины, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов, следовавших транзитом в Германию, как очередную политическую провокацию, направленную на раскол между Украиной и Польшей.
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