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"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути

"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:17  •  2931 просмотра

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По словам вице-премьер-министр Украины, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов, следовавших транзитом в Германию, как очередную политическую провокацию, направленную на раскол между Украиной и Польшей.

Сегодня днем польские протестующие рассыпали зерно на железнодорожных путях. Фермеры высыпали агропродукцию, которая шла транзитом в Германию. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около полудня на путях станции Медыка протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов зерновозов, которые ожидали перегрузки на узкую колею. В ведомстве добавляют, что это зерно шло транзитом в Германию.

Рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше - очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами...  От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран.

- отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Он подчеркнул, что украинские аграрии уже два года собирают зерно под ракетными обстрелами на заминированных полях. Сегодня благодаря украинским военным в Черном море создан Украинский коридор, через который идет до 90% нашего экспорта. 

Потому что это - вопрос нашего выживания. И выживания мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии

- подчеркнул Кубраков. 

Дополнение

В Минобновления отмечают, что о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы польские правоохранительные органы, Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Отметим, что все вагоны Укрзализныци на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши

- подчеркнули в Министерстве. 

Напомним

Сегодня УНН сообщал, что польские протестующие во вторник перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска с Украиной "Медика-Шегини". Онивысыпали зерно из грузового вагона.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоПолитика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
aziiaАзия
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germaniyaГермания
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polshaПольша
"Політична провокація": Кубраков відреагував на дії польських фермерів, які висипали українське зерно на колії
"Political provocation": Kubrakov reacts to the actions of Polish farmers who poured Ukrainian grain on the tracks
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"Политическая провокация": Кубраков отреагировал на действия польских фермеров, которые высыпали украинское зерно на железнодорожные пути

По словам вице-премьер-министр Украины, польские протестующие высыпали около 4 тонн зерна из двух вагонов, следовавших транзитом в Германию, как очередную политическую провокацию, направленную на раскол между Украиной и Польшей.

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