Украинские перевозчики начали акцию на границе с Польшей: протестуют на трех пропускных пунктах

Сегодня украинские перевозчики начали мирную акцию в ответ на блокаду поляков. Протесты сейчас происходят возле ПП "Рава-Русская-Гребенне", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика", сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Акция протеста началась в 12:00.

Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - предательство европейских ценностей" и другими.

Дополнение

В общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" заявили, что целью проведения акции является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года. Организаторы акции отметили, что блокирование границы поляками наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран, и для экономики Украины, и в конце - подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения.

Как отмечается, "МАПУ" будет обеспечивать контроль и порядок проезда через заявленные КПП, не позволяя объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков.

"Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими", - указывается в сообщении.

Напомним

Сегодня в Польше митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и расписали зерно из грузового вагона.

Вице-премьер-министр Кубраков заявлял, что ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации.

В ответ на действия поляков украинские перевозчики 15 февраля начали акцию протеста возле КПП "Яготин".