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Украинские перевозчики начали акцию на границе с Польшей: протестуют на трех пропускных пунктах

Украинские перевозчики начали акцию на границе с Польшей: протестуют на трех пропускных пунктах

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 11:21  •  14744 просмотра

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Украинские перевозчики начали мирные акции протеста на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей.

Сегодня украинские перевозчики начали мирную акцию в ответ на блокаду поляков.  Протесты сейчас происходят возле ПП "Рава-Русская-Гребенне", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика", сообщает Суспільне, пишет УНН

Детали

Акция протеста началась в 12:00. 

Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - предательство европейских ценностей" и другими.

Дополнение 

В общественной организации  "Международные автомобильные перевозчики Украины" заявили, что целью проведения акции является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года. Организаторы акции отметили, что блокирование границы поляками наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран, и для экономики Украины, и в конце - подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения.

Как отмечается, "МАПУ" будет обеспечивать контроль и порядок проезда через заявленные КПП, не позволяя объезд польскими  грузовиками общей очереди грузовиков.

"Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими", - указывается в сообщении. 

Напомним 

Сегодня в Польше митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и расписали зерно из грузового вагона.

Вице-премьер-министр Кубраков заявлял, что ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации. 

В ответ на действия поляков украинские перевозчики 15 февраля начали акцию протеста возле КПП "Яготин".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею: протестують на трьох пропускних пунктах
Ukrainian carriers start a protest on the border with Poland: they will protest at three checkpoints
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