Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею: протестують на трьох пропускних пунктах
Київ • УНН
Українські перевізники розпочали мирні акції протесту на трьох прикордонних пунктах пропуску з Польщею.
Сьогодні українські перевізники розпочали мирну акцію у відповідь на блокаду поляків. Протести наразі відбуваються біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика", повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
Акція протесту розпочалась о 12:00.
Водії розмістили на вантажівках плакати з написами: "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна — втрачатиме Польща", "Блокада України — зрада європейських цінностей" та іншими.
Доповнення
В громадській організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" заявили, що метою проведення акції є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року. Організатори акції зауважили, що блокування кордону поляками завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн, та для економіки України, і врешті- підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.
Як зазначається, "МАПУ" буде забезпечувати контроль та порядок проїзду через заявлені КПП, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.
"Акція буде проводитись цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками", - вказується у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні в Польщі мітингувальники перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та розписали зерно з вантажного вагону.
Віце-прем'єр-міністр Кубраков заявляв, що ситуація з блокадою на кордоні з Польщею може вийти з-під контролю, вона стає більш серйозною й українська сторона сподівається, що польський уряд врешті-решт знайдуть рішення виходу з цієї ситуації.
У відповідь на дії поляків українські перевізники 15 лютого розпочали акцію протесту біля КПП "Яготин".