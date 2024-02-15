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Дзеркальна блокада: українські перевізники розпочинають акцію протесту біля КПП "Яготин"

Дзеркальна блокада: українські перевізники розпочинають акцію протесту біля КПП "Яготин"

Київ • УНН

 • 31689 перегляди

Українські перевізники на пункті пропуску "Ягодин" будуть повторювати дії протестуючих поляків, затримуючи автомобілі для перевірки документів в рамках організованого протесту.

Українські водії з сьогоднішнього дня на  контрольно - пропускному пункті "Ягодин" будуть повністю віддзеркалювати дії протестуючих поляків. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, передає УНН.

"Будемо віддзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони, будемо затримувати автомобілі для перевірки документів чи вони (автівки-ред.) справедливо відстояли"- заявив Коценко. 

До КПП "Ягодин" організованою колоною рушили волинські перевізники. 

За  словами Коценко, за планом на кордоні має зібратися до 50 машин. 

Акція протесту українських перевізників поблизу КПП триватиме місяць.

Раніше УНН повідомляв, що з 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин- Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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