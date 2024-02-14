Українські перевізники планують акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів на ПП "Ягодин"
Київ • УНН
Українські перевізники планують провести акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин" у відповідь на блокування польськими фермерами вантажівок на українсько-польському кордоні.
З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин- Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Про це повідомив Суспільному керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, передає УНН.
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Коценко повідомив, що акція має розпочатися о 9:00.
З його слів учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
"Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — розповів Коценко.
Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.
Доповнення
Розблокувати українсько-польський кордон вдалось 17 січня. Відповідні домовленості були погоджені міністерством інфраструктури Польщі з протестувальниками. У рамках цієї угоди передбачені заходи, які раніше підтримало Міністерство відновлення України, а саме впровадження пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце", а також створення робочої групи, що аналізуватиме ситуацію у сфері двосторонніх перевезень.
Проте, з 9 лютого кілька ключових пунктів пропуску знову заблокували польські фермери. 13 лютого повідомлялося, що наступного тижня польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.