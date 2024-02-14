Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"

С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу. Об этом сообщил Суспільному руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, передает УНН.

Детали

Коценко сообщил, что акция должна начаться в 9:00.

По его словам участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - рассказал Коценко.

Руководитель общественной организации говорит, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Добавляет: проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будут блокировать.

Дополнение

Разблокировать украинско-польскую границу удалось 17 января. Соответствующие договоренности были согласованы министерством инфраструктуры Польши с протестующими. В рамках этого соглашения предусмотрены меры, которые ранее поддержало Министерство восстановления Украины, а именно внедрение пилотных проектов на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Нижанковичи - Мальховице", а также создание рабочей группы, которая будет анализировать ситуацию в сфере двусторонних перевозок.

Однако, с 9 февраля несколько ключевых пунктов пропуска снова заблокировали польские фермеры. 13 февраля сообщалось, что на следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.