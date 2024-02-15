Зеркальная блокада: украинские перевозчики начинают акцию протеста возле КПП "Яготин"

Украинские водители с сегодняшнего дня на контрольно - пропускном пункте "Ягодин" будут полностью отражать действия протестующих поляков. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, передает УНН.

"Будем отражать ситуацию, которая происходит с польской стороны, будем задерживать автомобили для проверки документов или они (машины-ред.) справедливо отстояли", - заявил Коценко.

К КПП "Ягодин" организованной колонной двинулись волынские перевозчики.

По словам Коценко, по плану на границе должно собраться до 50 машин.

Акция протеста украинских перевозчиков вблизи КПП продлится месяц.

Ранее УНН сообщал, что с 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу