Кубраков про блокаду на кордоні з Польщею: ситуація може вийти з-під контролю

Ситуація з блокадою на кордоні з Польщею може вийти з-під контролю, вона стає більш серйозною й українська сторона сподівається, що польський уряд врешті-решт знайдуть рішення виходу з цієї ситуації. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Коли почалося блокування ще й наших пасажирських автобусів й потягів, ми говоримо, що це неприпустимо. Ми вважаємо, що це точно грає на руку росії. Вона може цим скористатися…Блокада відбувається на польській стороні й лише польські правоохоронні органи можуть навести порядок. Тому була розмова з головою Бюро нацбезпеки Польщі, тому що це вже питання більше безпекове", - сказав Кубраков.

На запитання, чи є загроза того, що росія буде далі роздмухувати ситуацію на кордоні з Польщею, Кубраков відповів: "Вони вже цим користуються у своїх медіа, намагаються через соцмережі робити відповідні кампанії. Тобто, вони вже цим користуються, показують, що у нас не все добре з нашою дружньою Польщею. Тобто вони вже це використовують, і не дай Боже якусь провокацію організують на кордоні – це буде мати ще більші наслідки".

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що діалог відбувається на всіх рівнях й нагадав, що нещодавно з візитом в Україні був прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у якого були відповідні зустрічі з Президентом України, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Тобто на всіх рівнях ця дискусія відбувається…Ми розуміємо, що більшість питань лежить на боці Польщі, я чудово розумію, що новий уряд не створив всі ці проблеми самостійно. Багато проблем йому залишилося від попереднього уряду. Але ситуація може вийти з-під контролю, вона стає більш серйозною й ми сподіваємося, що польський уряд, польські колеги врешті-решт знайдуть рішення виходу з цієї ситуації", - розповів Кубраков.

Доповнення

Кубраков переговорив з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування пасажирського транспорту.