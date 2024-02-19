Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля

Ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Когда началось блокирование еще и наших пассажирских автобусов и поездов, мы говорим, что это недопустимо. Мы считаем, что это точно играет на руку россии. Она может этим воспользоваться... Блокада происходит на польской стороне и только польские правоохранительные органы могут навести порядок. Поэтому был разговор с главой Бюро нацбезопасности Польши, потому что это уже вопрос больше безопасности", - сказал Кубраков.

На вопрос, есть ли угроза того, что россия будет дальше раздувать ситуацию на границе с Польшей, Кубраков ответил: "Они уже этим пользуются в своих медиа, пытаются через соцсети делать соответствующие кампании. То есть, они уже этим пользуются, показывают, что у нас не все хорошо с нашей дружественной Польшей. То есть они уже это используют, и не дай Бог какую-то провокацию организуют на границе - это будет иметь еще большие последствия".

Вице-премьер-министр отметил, что диалог происходит на всех уровнях и напомнил, что недавно с визитом в Украине был премьер-министр Польши Дональд Туск у которого были соответствующие встречи с Президентом Украины, с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"То есть на всех уровнях эта дискуссия происходит...Мы понимаем, что большинство вопросов лежит на стороне Польши, я прекрасно понимаю, что новое правительство не создало все эти проблемы самостоятельно. Много проблем ему осталось от предыдущего правительства. Но ситуация может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и мы надеемся, что польское правительство, польские коллеги в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации", - рассказал Кубраков.

Дополнение

Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокировки пассажирского транспорта.