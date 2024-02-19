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Блокада польського кордону: Кубраков переговорив з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування пасажирського транспорту

Блокада польського кордону: Кубраков переговорив з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування пасажирського транспорту

Київ • УНН

 • 64366 перегляди

Через блокаду транспорту польськими протестувальниками близько 3 000 вантажівок накопичилися в чергах на польсько-українському кордоні, Кубраков переговорив з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування пасажирського транспорту

На кордоні з Україною через блокаду транспорту на польському боці у чергах зібралося близько 3 тисяч вантажівок. На додачу у мережі з'явилося відео зі спробою блокування проїзду автобусів з пасажирами. Україна сподіваємося на конкретні дії польських колег щодо запобігання подібним ситуаціям та вирішенню проблеми в цілому, наголосив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Блокада кордону матиме тяжкі наслідки для наших країн. Про це говорив на зустрічі з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Севєрою. Переможець у блокуванні залізничного та пасажирського транспорту лише один – російський. Сподіваємося на конкретні дії наших польських колег щодо запобігання подібним ситуаціям та вирішенню проблеми в цілому

- написав Кубраков у X.

Як зазначили у Мінвідновлення, Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі "щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту".

Переговори, як вказано, пройшли на фоні появи у соціальних мережах відео, на якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом

– наголосив Кубраков.

Заступник міністра Сергій Деркач, як вказано, перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

"Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов", – підкреслив Деркач.

Посольство України в Польщі, як вказано, "24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту".

Доповнення

За даними міністерства, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок є "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова".

"Завдяки послузі "єЧерга" з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок", - повідомили у міністерстві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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