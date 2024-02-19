Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта

На границе с Украиной из-за блокады транспорта на польской стороне в очередях собралось около 3 тысяч грузовиков. В дополнение в сети появилось видео с попыткой блокирования проезда автобусов с пассажирами. Украина надеется на конкретные действия польских коллег по предотвращению подобных ситуаций и решению проблемы в целом, отметил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Блокада границы будет иметь тяжелые последствия для наших стран. Об этом говорил на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северерой. Победитель в блокировании железнодорожного и пассажирского транспорта только один - российский. Надеемся на конкретные действия наших польских коллег по предотвращению подобных ситуаций и решению проблемы в целом - написал Кубраков у X.

Как отметили в Минвосстановления, Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши "о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта".

Переговоры, как указано, прошли на фоне появления в социальных сетях видео, на котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Блокирование границы - это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени россия. Женщины и дети, искавшие убежища от войны и в силу разных причин возвращающиеся домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег, по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом - подчеркнул Кубраков.

Заместитель министра Сергей Деркач, как указано, находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что несмотря на приостановление блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической.

"Сейчас с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать в более 15-километровой очереди для пустых на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в "єЧерга". Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий", - подчеркнул Деркач.

Посольство Украины в Польше, как указано, "24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта".

Дополнение

По данным министерства, сейчас заблокированным для свободного движения грузовиков является "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобичув", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчева".

"Благодаря услуге "єЧерга" с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, зато на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков", - сообщили в министерстве.