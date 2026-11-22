Польша ожидает усиления поддержки НАТО после вторжения российских ракет и беспилотника. Предложения представят 23 ноября во время внеочередного заседания Североатлантического совета в Брюсселе, сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава рассчитывает на существенное усиление оборонных возможностей благодаря поддержке союзников по Североатлантическому альянсу. По его словам, соответствующие меры должны быть направлены прежде всего на укрепление безопасности восточной границы страны, которая оказалась под угрозой в результате российских воздушных атак против Украины.

В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, которая укрепит защиту нашей восточной границы! В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится внеочередное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности для действий — заявил Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства также сообщил, что 21 ноября провел переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Стороны обсудили детали возможных мер по укреплению обороны Польши. Кроме того, министр поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за заявленную поддержку Варшавы.

Какие предложения Польша представит НАТО

Известно, что внеочередное заседание Североатлантического совета состоится 23 ноября в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Польскую делегацию будет представлять заместитель министра национальной обороны Павел Залевский.

Как сообщил Залевский в интервью RMF FM, польская сторона планирует сосредоточиться на трех ключевых вопросах, связанных с недавним нарушением воздушного пространства страны.

Прежде всего Варшава намерена представить союзникам собственную оценку обстоятельств инцидента и объяснить, почему российские воздушные объекты смогли пересечь польскую границу. Вторым вопросом станет получение четкого подтверждения политической поддержки и солидарности со стороны всех государств НАТО. Третье направление предусматривает представление конкретных предложений по усилению противовоздушной обороны восточного фланга Альянса.

Я буду говорить об очень конкретных вещах — отметил заместитель министра обороны Польши.

В то же время Залевский отказался раскрывать технические подробности будущих предложений, объяснив, что такие вопросы не могут обсуждаться публично.

При этом Польша пока не планирует инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности одного из государств-членов. По словам Залевского, необходимости применять этот механизм нет, поскольку НАТО уже осуществляет меры по защите восточного фланга.

Ожидается, что после завершения заседания его результаты представит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В то же время польская сторона не рассчитывает на принятие отдельного совместного коммюнике.

российские ракеты и беспилотник нарушили воздушное пространство Польши

Причиной созыва внеочередного заседания стали события 20 ноября, когда во время масштабной российской атаки против Украины три воздушных объекта пересекли границу Польши.

По информации польских органов власти, речь идет о двух ракетах и, вероятно, реактивном беспилотнике. Объекты упали в трех населенных пунктах на юго-востоке страны. В частности, в Новом-Липовце Люблинского воеводства была обнаружена российская крылатая ракета Х-101. Вблизи города Рудник-над-Саном в Подкарпатском воеводстве, по предварительным данным, упала еще одна ракета. В населенном пункте Молодыч того же воеводства обнаружили обломки объекта, который предварительно идентифицировали как реактивный беспилотник. По данным польских служб, в результате инцидентов никто не пострадал, значительных разрушений также не зафиксировали.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил российское происхождение объектов и предположил, что нарушение воздушного пространства могло быть преднамеренной провокацией москвы.

Произошедшее сегодня — очередное проявление российской эскалации. Российские объекты нарушили воздушное пространство Польши и упали на польской территории — заявил Туск 20 ноября.

Особое внимание польских властей привлекло то, что один из российских объектов упал неподалёку от района проведения военных учений с участием государств так называемой Коалиции желающих. Глава польского правительства не исключил возможной связи между этими событиями. Вместе с тем официально такая связь пока не установлена.

В НАТО пообещали защищать каждый сантиметр польской территории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пребывания в Варшаве 21 ноября заверил польское руководство в готовности Альянса гарантировать безопасность государства.

Я гарантирую, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории — подчеркнул Рютте.

По словам генсека, после нарушения воздушного пространства необходимо тщательно установить все обстоятельства инцидента и оценить потенциальные угрозы для оборонной системы Альянса. Он сообщил, что Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич должен определить, существуют ли уязвимости в системе сдерживания и обороны, и при необходимости предложить соответствующие изменения.

Рютте также подтвердил контакты с польским премьер-министром и президентом по поводу ситуации, возникшей после российской атаки.

НАТО уже проводит операцию по защите восточного фланга

Дополнительные меры безопасности могут быть связаны с расширением операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный часовой"), которую Альянс начал в сентябре 2025 года после предыдущих нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотниками. Операция предусматривает усиление военного присутствия и оборонных возможностей НАТО на восточном фланге, в частности за счёт привлечения авиации, систем противовоздушной обороны, средств наблюдения и новейших технологий противодействия беспилотникам.

Справочно

Североатлантический совет — главный орган принятия решений НАТО. В его состав входят представители всех государств — членов Альянса, которые согласовывают общие политические решения и решения в сфере безопасности.

Рютте заявил, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Польши