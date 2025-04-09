Кристофер Г. Каволи

Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск
может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после
получения Бельгией F-35.
За сутки 5 апреля, украинские военные ликвидировали 1390 российских солдат, а также уничтожили 13 танков и 67 артсистем. ВСУ
продолжают наносить значительные потери врагу.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют
F-16 для защиты неба.
С начала войны россия потеряла более 4000 танков, заявил генерал Кристофер Каволи. Он также отверг возможность поражения Украины в
войне.
По словам генерала Кристофера Каволи, Украина расширила категории для мобилизации и перегруппировала силы. Он подчеркнул, что
украинцы сейчас находятся на сильных позициях.
Председатели комитетов Палаты представителей и Сената США выступили против планов Пентагона по реорганизации командования в
Европе, заявив о необходимости согласования с Конгрессом.
Администрация Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе. Это может стать сигналом об уходе США из
альянса и уменьшить влияние Вашингтона в Европе.