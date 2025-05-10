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Иран планирует передать россии пусковые установки для баллистических ракет – Reuters

Киев • УНН

 • 28 просмотра

США сообщают, что Иран планирует передать россии пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360 с радиусом действия 120 км. Это может усилить российское наступление на Украину.

Иран планирует передать россии пусковые установки для баллистических ракет – Reuters

Иран в ближайшее время планирует поставить россии пусковые установки для баллистических ракет малой дальности. В Соединенных Штатах Америки сообщили, что Тегеран уже передавал их москве в прошлом году для использования против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что если передача состоится, пусковые установки Fath-360 могут усилить затяжное наступление россии на Украину и подтвердить углубление военного сотрудничества между москвой и Тегераном.

По данным агентства, пусковые установки Fath-360 имеют радиус действия 120 км, и могут стать для рф новым оружием против украинских позиций на фронте, военных целей и населенных пунктов вблизи российской границы.

Иран может экспортировать обогащенный уран в россию на фоне переговоров с США – ISW03.05.25, 03:28 • 4716 просмотров

В сентябре прошлого года США заявили, что Иран доставил ракеты в россию на девяти судах под российским флагом. Однако тогда источники отмечали, что пусковые установки в состав поставки не входили.

Нынешние источники сообщают, что доставка установок уже "не за горами", однако воздерживаются от деталей, в частности, почему они не были переданы раньше.

Ранее россия и Иран отрицали передачу оружия для поддержки вторжения в Украину. В то же время официальные лица США, Украины и ЕС заявляли, что Иран поставил тысячи дронов и артиллерийских снарядов

- говорится в заметке.

В прошлом месяце генерал армии США Кристофер Каволи заявил Конгрессу, что Иран предоставил россии более 400 баллистических ракет малой дальности, вероятно, имея в виду именно Fath-360.

Иран представил еще одну баллистическую ракету и новую версию «шахеда»22.09.24, 15:45 • 21657 просмотров

Как пишет Reuters, развертывание таких ракет может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня между Украиной и россией и заключению отдельного ядерного соглашения с Ираном.

Аналитики считают, что Fath-360 позволит россии наносить быстрые удары по целям и сохранить более сложные ракеты типа "Искандер" для ударов на дальние расстояния.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "глобально Иран уже втянут в войну", предоставляя россии дальнобойные дроны и лицензии на их производство. 

Вероятная поставка иранских баллистических ракет россии - это новый вызов для Украины и сигнал для партнеров, что нужно предоставлять Киеву более мощное вооружение. 

Зеленский: рф нанесла самую масштабную атаку с тех пор, как иранские дроны начали бить по Украине23.02.25, 10:24 • 60268 просмотров

Вита Зеленецкая

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