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Іран планує передати росії пускові установки для балістичних ракет - Reuters

Київ • УНН

 • 28 перегляди

США повідомляють, що Іран планує передати росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360 з радіусом дії 120 км. Це може посилити російський наступ на Україну.

Іран планує передати росії пускові установки для балістичних ракет - Reuters

Іран найближчим часом планує поставити росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності. В Сполучених Штатах Америки повідомили, що Тегеран уже передавав їх москві минулого року для використання проти України. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо передача відбудеться, пускові установки Fath-360 можуть посилити затяжний наступ росії на Україну та підтвердити поглиблення військової співпраці між москвою та Тегераном.

За даними агенції, пускові установки Fath-360 мають радіус дії 120 км, і можуть стати для рф новою зброєю проти українських позицій на фронті, військових цілей та населених пунктів поблизу російського кордону.

Іран може експортувати збагачений уран до росії на тлі переговорів із США - ISW03.05.25, 03:28 • 4716 переглядiв

У вересні минулого року США заявили, що Іран доставив ракети до росії на дев’яти суднах під російським прапором. Однак тоді джерела зазначали, що пускові установки до складу постачання не входили.

Нинішні джерела повідомляють, що доставка установок вже "не за горами", проте утримуються від деталей, зокрема, чому вони не були передані раніше.

Раніше росія та Іран заперечували передачу зброї для підтримки вторгнення в Україну. Водночас офіційні особи США, України та ЄС заявляли, що Іран поставив тисячі дронів і артилерійських снарядів

- йдеться у дописі.

Минулого місяця генерал армії США Крістофер Каволі заявив Конгресу, що Іран надав росії понад 400 балістичних ракет малої дальності, ймовірно, маючи на увазі саме Fath-360.

Іран представив ще одну балістичну ракету та нову версію "шахеда"22.09.24, 15:45 • 21657 переглядiв

Як пише Reuters, розгортання таких ракет може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню між Україною та росією та укладання окремої ядерної угоди з Іраном.

Аналітики вважають, що Fath-360 дозволить росії завдавати швидких ударів по цілях та зберегти складніші ракети типу "Іскандер" для ударів на далекі відстані.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "глобально Іран вже втягнутий у війну", надаючи росії далекобійні дрони та ліцензії на їхнє виробництво. 

Ймовірне постачання іранських балістичних ракет росії - це новий виклик для України та сигнал для партнерів що потрібно надавати Києву потужніше озброєння. 

Зеленський: рф завдала наймасштабнішої атаки відколи іранські дрони почали бити по Україні23.02.25, 10:24 • 60268 переглядiв

Віта Зеленецька

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