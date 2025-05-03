Іран може експортувати збагачений уран до росії на тлі переговорів із США - ISW
Київ • УНН
Іран розглядає можливість експорту збагаченого урану до росії в рамках ядерних переговорів зі США. Іран запропонував обмежити збагачення урану до 3,67% та розширити доступ МАГАТЕ до об'єктів.
Іран розглядає варіант, згідно з яким залишить частину своїх запасів збагаченого урану всередині країни, а решту експортує - можливо, до росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що у рамках поточних ядерних переговорів із Сполученими Штатами іранські офіційні особи запропонували обмежити рівень збагачення урану, розширити доступ Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до ядерних об’єктів і обмежити розмір запасів і типи центрифуг.
Запропонований ліміт для збагачення урану в 3,67 відсотка є таким же, як ліміт за ядерною угодою 2015 року
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За даними аналітиків, Іран планує зберегти розбавлену частину своїх запасів усередині країни, а решту експортувати, ймовірно, до росії, яка виступає посередником і зберігає іранський збагачений уран з березня 2025 року.
"Посередницька роль росії в американсько-іранських переговорах навряд чи забезпечить інтереси США, враховуючи прихильність росії до Ірану. Так, постійний представник росії при ООН у Відні михайло ульянов применшив занепокоєння, заявивши, що виробництво в Ірані 60-відсоткового збагаченого урану "не становить збройного ризику", - зазначають в ISW.
Нагадаємо
Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна чи особа, яка купує нафту з Ірану, не зможе вести бізнес зі США.
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