Іран може експортувати збагачений уран до росії на тлі переговорів із США - ISW

Іран розглядає варіант, згідно з яким залишить частину своїх запасів збагаченого урану всередині країни, а решту експортує - можливо, до росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що у рамках поточних ядерних переговорів із Сполученими Штатами іранські офіційні особи запропонували обмежити рівень збагачення урану, розширити доступ Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до ядерних об’єктів і обмежити розмір запасів і типи центрифуг.

Запропонований ліміт для збагачення урану в 3,67 відсотка є таким же, як ліміт за ядерною угодою 2015 року