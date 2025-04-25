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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 14481 перегляди

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Іран запропонував США "тимчасову" ядерну угоду - Axios

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Іран запропонував США розглянути можливість укладення тимчасової ядерної угоди. В суботу в Омані сторони проведуть перший раунд "технічних переговорів".

Іран запропонував США "тимчасову" ядерну угоду - Axios

Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Про це повідомляє Axios із посиланням на "два джерела, обізнані з питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Віткофф сказав Арагчі, що на даний момент не хоче обговорювати проміжну угоду. Натомість він хоче зосередитися на досягненні комплексної угоди протягом 60 днів. Якщо ж обидві сторони вважають, що з наближенням цього терміну знадобиться більше часу, вони можуть переглянути ідею проміжної угоди

- пише видання.

Також вказується, що в суботу в Омані США та Іран проведуть перший раунд "технічних переговорів". Це буде перший випадок, коли сторони обговорюватимуть фактичні обмеження, які США хочуть накласти на ядерну програму Ірану.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив заяву про переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо так званої "ядерної угоди". За його словами, угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".

путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном21.04.25, 16:14 • 4186 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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