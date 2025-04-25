Іран запропонував США "тимчасову" ядерну угоду - Axios

Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Про це повідомляє Axios із посиланням на "два джерела, обізнані з питанням", інформує УНН.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Віткофф сказав Арагчі, що на даний момент не хоче обговорювати проміжну угоду. Натомість він хоче зосередитися на досягненні комплексної угоди протягом 60 днів. Якщо ж обидві сторони вважають, що з наближенням цього терміну знадобиться більше часу, вони можуть переглянути ідею проміжної угоди - пише видання.

Також вказується, що в суботу в Омані США та Іран проведуть перший раунд "технічних переговорів". Це буде перший випадок, коли сторони обговорюватимуть фактичні обмеження, які США хочуть накласти на ядерну програму Ірану.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив заяву про переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо так званої "ядерної угоди". За його словами, угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".

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