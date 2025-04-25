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Иран предложил США "временное" ядерное соглашение - Axios

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Иран предложил США рассмотреть возможность заключения временного ядерного соглашения. В субботу в Омане стороны проведут первый раунд "технических переговоров".

Иран предложил США "временное" ядерное соглашение - Axios

Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Об этом сообщает Axios со ссылкой на "два источника, осведомленных в вопросе", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

Виткофф сказал Арагчи, что на данный момент не хочет обсуждать промежуточное соглашение. Вместо этого он хочет сосредоточиться на достижении комплексного соглашения в течение 60 дней. Если же обе стороны считают, что с приближением этого срока потребуется больше времени, они могут пересмотреть идею промежуточного соглашения

- пишет издание.

Также указывается, что в субботу в Омане США и Иран проведут первый раунд "технических переговоров". Это будет первый случай, когда стороны будут обсуждать фактические ограничения, которые США хотят наложить на ядерную программу Ирана.

Напомним

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал заявление о переговорах с Соединенными Штатами Америки по так называемому "ядерному соглашению". По его словам, соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".

путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном21.04.25, 16:14 • 4186 просмотров

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