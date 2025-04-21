путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ, подписанный в москве 17 января 2025 года, закрепляет статус стратегических партнеров и охватывает все сферы сотрудничества.
Российский диктатор владимир путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ.
Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между российской федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе москве 17 января 2025 года
Как пишет ТАСС, в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус россии и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
Дополнение
В январе 2025 года в москве состоялась встреча президентов россии и ирана владимира путина и масуда пезешкиана. Итогом встречи стало подписание Договора о стратегическом партнерстве.
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