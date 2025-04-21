путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном

Російський диктатор володимир путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Ісламською Республікою Іран. Про це УНН повідомляє з посиланням на документ.

Ратифікувати Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між російською федерацією та Ісламською Республікою Іран, підписаний у місті москві 17 січня 2025 року - йдеться у документі.

Як пише ТАСС, у договорі зафіксовано правові рамки для подальшого розвитку співробітництва москви і Тегерана на довгострокову перспективу. Він закріплює статус росії та Ірану як стратегічних партнерів і охоплює всі сфери, включаючи оборону, боротьбу з тероризмом, енергетику, фінанси, транспорт, промисловість, сільське господарство, культуру, науку і технології.

Доповнення

У січні 2025 року в москві відбулася зустріч президентів росії та ірану володимира путіна і масуда пезешкіана. Підсумком зустрічі стало підписання Договору про стратегічне партнерство.

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