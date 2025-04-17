В МАГАТЕ заявили, що Іран не далекий від того, щоб створити ядерну зброю

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі в Ірану немає ядерної зброї, однак Тегеран "недалеко" від того, щоб її створити. Про це пише УНН з посиланням на France24.

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Хоча Іран має достатньо матеріалу для створення не однієї, а кількох бомб, він ще не має ядерної зброї. Це як пазл, у них є шматочки, і вони одного разу можуть їх зібрати. Але вони недалеко від цього, це треба визнати - сказав Гроссі.

За його словами, протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке прискорення з боку Ірану в ядерній сфері. На даний момент перебуває з офіційним візитом в Ірані. В інтерв’ю, яке глава МАГАТЕ дав напередодні поїздки, він зазначив, що хоче бачити свою організацію залученою до діалогу, розпочатого в Омані між Іраном і США щодо ядерної угоди.

Усі погоджуються, що участь МАГАТЕ завжди важлива, незалежно від характеру дискусій. Без нас будь-яка угода – лише папірець. Щоб це було значущим, потрібна надійна система перевірки та моніторингу, яку можемо надати лише ми - уточнив Гроссі.

Доповнення

Делегації Ірану і США завершили в суботу раунд консультацій в Омані з ядерної проблеми і домовилися провести нову зустріч.

Дві країни проведуть новий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі - вперше на європейському майданчику за останні роки.