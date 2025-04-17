В МАГАТЕ заявили, що Іран не далекий від того, щоб створити ядерну зброю
Київ • УНН
Голова МАГАТЕ заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї, хоча її ще не має. Він підкреслив важливість участі агенції в діалозі між Іраном і США щодо ядерної угоди.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі в Ірану немає ядерної зброї, однак Тегеран "недалеко" від того, щоб її створити. Про це пише УНН з посиланням на France24.
Деталі
Хоча Іран має достатньо матеріалу для створення не однієї, а кількох бомб, він ще не має ядерної зброї. Це як пазл, у них є шматочки, і вони одного разу можуть їх зібрати. Але вони недалеко від цього, це треба визнати
За його словами, протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке прискорення з боку Ірану в ядерній сфері. На даний момент перебуває з офіційним візитом в Ірані. В інтерв’ю, яке глава МАГАТЕ дав напередодні поїздки, він зазначив, що хоче бачити свою організацію залученою до діалогу, розпочатого в Омані між Іраном і США щодо ядерної угоди.
Усі погоджуються, що участь МАГАТЕ завжди важлива, незалежно від характеру дискусій. Без нас будь-яка угода – лише папірець. Щоб це було значущим, потрібна надійна система перевірки та моніторингу, яку можемо надати лише ми
Доповнення
Делегації Ірану і США завершили в суботу раунд консультацій в Омані з ядерної проблеми і домовилися провести нову зустріч.
Дві країни проведуть новий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі - вперше на європейському майданчику за останні роки.