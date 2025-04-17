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В МАГАТЭ заявили, что Иран не далек от того, чтобы создать ядерное оружие

Киев • УНН

 • 2326 просмотра

Глава МАГАТЭ заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, хотя его еще нет. Он подчеркнул важность участия агентства в диалоге между Ираном и США по ядерному соглашению.

В МАГАТЭ заявили, что Иран не далек от того, чтобы создать ядерное оружие

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на данный момент у Ирана нет ядерного оружия, однако Тегеран "недалеко" от того, чтобы его создать. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Хотя Иран имеет достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, у него еще нет ядерного оружия. Это как пазл, у них есть кусочки, и они однажды могут их собрать. Но они недалеко от этого, это надо признать

- сказал Гросси.

По его словам, в течение последних четырех лет наблюдается устойчивое ускорение со стороны Ирана в ядерной сфере. На данный момент находится с официальным визитом в Иране. В интервью, которое глава МАГАТЭ дал накануне поездки, он отметил, что хочет видеть свою организацию вовлеченной в диалог, начатый в Омане между Ираном и США относительно ядерного соглашения.

Все согласны, что участие МАГАТЭ всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любое соглашение – лишь бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы

- уточнил Гросси.

Дополнение

Делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу.

Две страны проведут новый раунд ядерных переговоров в субботу, 19 апреля, в Риме - впервые на европейской площадке за последние годы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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