Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть новий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі - вперше на європейському майданчику за останні роки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами джерел Bloomberg, переговори мають збігтися з візитом в Італію віце-президента США Джей Ді Венса, хоча поки неясно, чи візьме він у них участь.

Минулого тижня у столиці Оману Маскаті пройшла зустріч між головним посланцем президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Обидві сторони оцінили перемовини як конструктивні й домовилися про продовження діалогу.

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Віткофф повідомив Арагчі, що отримав від Трампа вказівку "розв'язати розбіжності між нашими двома країнами за допомогою діалогу і дипломатії, якщо це можливо".

Валюта та акції Ірану зросли в неділю у відповідь на заяви сторін про намір продовжити переговори.

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У заяві МЗС Ірану йдеться, що на тлі наростання дипломатичного імпульсу навколо переговорів очікується, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Тегеран у середу.

Пізніше цього тижня Арагчі також відвідає москву для продовження паралельних переговорів з ядерної проблеми з російськими офіційними особами.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляло, що делегації Ірану і США завершили в суботу раунд консультацій в Омані з ядерної проблеми і домовилися провести нову зустріч цього тижня.