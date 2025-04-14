Вашингтон и Тегеран возвращаются к диалогу: новый раунд ядерных переговоров запланирован в Риме 19 апреля

США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров в субботу, 19 апреля, в Риме - впервые на европейской площадке за последние годы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников Bloomberg, переговоры должны совпасть с визитом в Италию вице-президента США Джей Ди Венса, хотя пока неясно, примет ли он в них участие.

На прошлой неделе в столице Омана Маскате прошла встреча между главным посланником президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Обе стороны оценили переговоры как конструктивные и договорились о продолжении диалога.

Иран планирует продолжить ядерные переговоры с США, но не напрямую

Уиткофф сообщил Арагчи, что получил от Трампа указание "разрешить разногласия между нашими двумя странами с помощью диалога и дипломатии, если это возможно".

Валюта и акции Ирана выросли в воскресенье в ответ на заявления сторон о намерении продолжить переговоры.

Тегеран заявляет, что договорился с США продолжить на следующей неделе переговоры по атому

В заявлении МИД Ирана говорится, что на фоне нарастания дипломатического импульса вокруг переговоров ожидается, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Тегеран в среду.

Позже на этой неделе Арагчи также посетит москву для продолжения параллельных переговоров по ядерной проблеме с российскими официальными лицами.

Напомним

Ранее Reuters сообщало, что делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на этой неделе.