Міжнародне агентство з атомної енергії

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.
Петро Котін заявив, що для безпечного перезапуску ЗАЕС потрібне виведення військ рф та розмінування.
Україна та Франція розглядають можливість реалізації проєктів з відновлюваної енергетики в Чорнобильській зоні. Французькі партнери готові допомогти у відновленні Арки НБК після атаки рф.
В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.
росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи ЗАЕС для шантажу Європи. МЗС закликає партнерів посилити тиск для повернення станції під контроль України.
МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.
МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.
Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС належить Україні. Її відновлення може тривати до 2,5 років. Трамп пропонував допомогу США в управлінні станцією.
Президент заявив, що йому невідомо, чи обговорювали Трамп і путін питання ЗАЕС. Україна не дасть, щоб станція працювала без її участі, і розраховує на підтримку МАГАТЕ.
Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.
У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.
Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.
На засіданні МАГАТЕ 47 держав-членів підтримали суверенітет України та засудили захоплення ЗАЕС росією. Країни закликали РФ вивести військових зі станції та припинити атаки на ядерні об'єкти.
Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.
кремль пропонує співпрацю американським компаніям на окупованих територіях України в обмін на скасування санкцій. москва також використовує МАГАТЕ для легітимізації контролю над захопленими територіями.
Пожежники ліквідували тліючі вогні на даху Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення радіаційного фону на станції.
Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.
Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.
росія порушує права експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, змушуючи їх перебувати на станції близько 80 днів під психологічним тиском. Окупанти заблокували законний маршрут евакуації через підконтрольну Україні територію.
На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.
На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному укриттю четвертого енергоблока. Команда МАГАТЕ підтверджує, що рівень радіації залишається в нормі, попри серйозність інциденту.
Іран збільшив запаси урану, збагаченого до 60%, до 274,8 кг за останні три місяці. Цієї кількості може вистачити для створення шести ядерних боєголовок, попри заяви Тегерана про мирні цілі програми.
Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.
США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.
Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.
Президент України заявив, що атака російського безпілотника на ЧАЕС не була випадковою. За його словами, це свідомий сигнал від кремля, здійснений у день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки.
Після удару російського дрона по ЧАЕС рівень радіації залишається в нормі. Триває ліквідація наслідків атаки із залученням 85 рятувальників та 18 одиниць техніки.
На Чорнобильській АЕС продовжується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК після удару дрона. Експерти МАГАТЕ підтвердили, що радіаційний фон не змінився, ситуація під контролем.
Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.