Міжнародне агентство з атомної енергії

Нова місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС після місячної затримки через бойові дії

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.