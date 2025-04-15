Міжнародне агентство з атомної енергії

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18827 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131880 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125975 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 124646 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127541 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

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МАГАТЕ попередило, що біля Південноукраїнської АЕС було зафіксовано вісім БпЛА

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.

Війна • 11 квітня, 13:08 • 6356 перегляди

рф небезпечно перезапускати ЗАЕС, а Україні для цього знадобиться до двох повоєнних років - голова Енергоатому

Петро Котін заявив, що для безпечного перезапуску ЗАЕС потрібне виведення військ рф та розмінування.

Війна • 7 квітня, 07:56 • 205387 перегляди

Україна і Франція готують проєкти з відновлюваної енергетики у зоні відчуження

Україна та Франція розглядають можливість реалізації проєктів з відновлюваної енергетики в Чорнобильській зоні. Французькі партнери готові допомогти у відновленні Арки НБК після атаки рф.

Економіка • 4 квітня, 11:57 • 4312 перегляди

В Енергоатомі відреагували на чутки, що росія запускає окуповану ЗАЕС

В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.

Війна • 3 квітня, 15:07 • 12401 перегляди

Голова МАГАТЕ Гроссі "серйозно розглядає" можливість балотуватися на посаду Генсека ООН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.

Політика • 2 квітня, 10:55 • 15014 перегляди

росія використовує ЗАЕС як інструмент шантажу Європи - МЗС України

росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи ЗАЕС для шантажу Європи. МЗС закликає партнерів посилити тиск для повернення станції під контроль України.

Війна • 28 березня, 16:04 • 32469 перегляди

Дизель-генератори на ЗАЕС працездатні, але ситуація на станції складна - Гроссі

МАГАТЕ спростувало повідомлення про розлив палива на ЗАЕС, але перевірить паливні баки після отримання доступу. Експерти підтвердили, що дизель-генератори можуть працювати у разі втрати зовнішнього живлення.

Технології • 28 березня, 08:57 • 22470 перегляди

Україна попросила МАГАТЕ з’ясувати ситуацію щодо дизельного резервуара на ЗАЕС - Тихий

МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.

Війна • 27 березня, 16:01 • 24915 перегляди

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС належить Україні. Її відновлення може тривати до 2,5 років. Трамп пропонував допомогу США в управлінні станцією.

Війна • 25 березня, 18:46 • 21649 перегляди

“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС

Президент заявив, що йому невідомо, чи обговорювали Трамп і путін питання ЗАЕС. Україна не дасть, щоб станція працювала без її участі, і розраховує на підтримку МАГАТЕ.

Війна • 18 березня, 20:44 • 13342 перегляди

Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.

Новини Світу • 14 березня, 10:00 • 11821 перегляди

Іран, росія та Китай обговорюють ядерні питання Тегерана у Пекіні

У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.

Новини Світу • 14 березня, 05:53 • 14267 перегляди

Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою. Команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика станції.

Війна • 13 березня, 13:53 • 14247 перегляди

47 країн МАГАТЕ засудили окупацію росією Запорізької АЕС: що вимагають

На засіданні МАГАТЕ 47 держав-членів підтримали суверенітет України та засудили захоплення ЗАЕС росією. Країни закликали РФ вивести військових зі станції та припинити атаки на ядерні об'єкти.

Війна • 7 березня, 14:59 • 41802 перегляди

Треба запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії - Галущенко

Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.

Війна • 6 березня, 11:37 • 13165 перегляди

кремль намагається використовувати бізнес-стимули в переговорах зі США для легітимізації анексованих територій України - ISW

кремль пропонує співпрацю американським компаніям на окупованих територіях України в обмін на скасування санкцій. москва також використовує МАГАТЕ для легітимізації контролю над захопленими територіями.

Війна • 6 березня, 03:12 • 20924 перегляди

На ЧАЕС загасили тліючі вогні після атаки дрона: що відбувається на станції

Пожежники ліквідували тліючі вогні на даху Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення радіаційного фону на станції.

Анонси • 6 березня, 01:06 • 106191 перегляди

Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.

Війна • 4 березня, 00:31 • 79426 перегляди

Україна вимагатиме погодження ротації МАГАТЕ на ЗАЕС

Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.

Політика • 3 березня, 14:07 • 30282 перегляди

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили: росія порушує права експертів МАГАТЕ та міжнародні норми

росія порушує права експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, змушуючи їх перебувати на станції близько 80 днів під психологічним тиском. Окупанти заблокували законний маршрут евакуації через підконтрольну Україні територію.

Війна • 3 березня, 12:12 • 64151 перегляди

Нова місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС після місячної затримки через бойові дії

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.

Війна • 1 березня, 22:30 • 74294 перегляди

На Чорнобильській АЕС тривають роботи після влучання безпілотника рф

На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному укриттю четвертого енергоблока. Команда МАГАТЕ підтверджує, що рівень радіації залишається в нормі, попри серйозність інциденту.

Війна • 28 лютого, 11:00 • 28596 перегляди

Іран накопичив рекордну кількість високозбагаченого урану - МАГАТЕ

Іран збільшив запаси урану, збагаченого до 60%, до 274,8 кг за останні три місяці. Цієї кількості може вистачити для створення шести ядерних боєголовок, попри заяви Тегерана про мирні цілі програми.

Новини Світу • 26 лютого, 15:31 • 20861 перегляди

Зупинити ядерний шантаж росії: Сибіга поспілкувався з гендеректором МАГАТЕ

Глава МЗС України провів телефонні переговори з гендиректором МАГАТЕ щодо ядерної безпеки. Обговорили зрив ротації на ЗАЕС та нещодавній удар по ЧАЕС, Сибіга наголосив на важливості міжнародної реакції.

Війна • 21 лютого, 15:48 • 24159 перегляди

США успішно протестували запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.

Новини Світу • 19 лютого, 13:27 • 24918 перегляди

Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор

Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.

Війна • 17 лютого, 10:09 • 25345 перегляди

Зеленський: росія спеціально атакувала ЧАЕС

Президент України заявив, що атака російського безпілотника на ЧАЕС не була випадковою. За його словами, це свідомий сигнал від кремля, здійснений у день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки.

Війна • 17 лютого, 02:01 • 33432 перегляди

Удар по ЧАЕС: у Міндовкіллі розповіли про рівень радіації

Після удару російського дрона по ЧАЕС рівень радіації залишається в нормі. Триває ліквідація наслідків атаки із залученням 85 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Суспільство • 16 лютого, 16:07 • 56101 перегляди

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС продовжується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК після удару дрона. Експерти МАГАТЕ підтвердили, що радіаційний фон не змінився, ситуація під контролем.

Війна • 16 лютого, 09:08 • 49264 перегляди

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС

Після удару російського безпілотника по конфайнменту ЧАЕС експерти МАГАТЕ виявили значні пошкодження, включаючи отвір 6 метрів. Рівень радіації на об'єкті залишається незмінним.

Війна • 16 лютого, 05:03 • 103958 перегляди