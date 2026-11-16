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ФАБ-500

Регулятори 38 країн попередили про ризик ядерної аварії в Україні цієї зими - Reuters

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Через російські удари по енергетиці ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає. Регулятори 38 країн закликали москву припинити атаки.

Регулятори 38 країн попередили про ризик ядерної аварії в Україні цієї зими - Reuters

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Представники органів ядерного регулювання 38 країн закликали москву припинити удари по українських енергетичних об'єктах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У спільній заяві, з якою Reuters ознайомилося перед публікацією, міжнародні організації висловили "глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки внаслідок війни росії проти України та її постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни".

Ми разом вважаємо, що росія повинна негайно припинити атаки на ядерні об'єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної роботи

- йдеться у заяві.

Чому зростає ризик ядерної аварії

москва посилила атаки безпілотниками та ракетами на українські енергетичні об'єкти, зокрема електростанції, лінії електропередачі та підстанції. Енергосистема країни вже ослаблена майже п'ятьма роками війни.

Головне занепокоєння регуляторів полягає в тому, що без стабільного електропостачання атомним електростанціям дедалі складніше підтримувати охолодження ядерного палива та запобігати розплавленню активної зони реакторів.

У разі такої аварії радіоактивні речовини можуть потрапити в атмосферу, як це сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року, яка вважається наймасштабнішою аварією в історії цивільної ядерної енергетики.

В інтерв'ю Reuters голова організацій HERCA та NORA Пер Странд заявив, що останніми тижнями російські атаки стали небезпечнішими. Зокрема, росія використовує безпілотники з більшою бойовою частиною та точнішим наведенням на цілі.

Через цю нову тактику росіян очевидно, що цієї зими ризик ядерної аварії буде найвищим

- сказав Странд.

За його словами, найгіршим сценарієм може стати повне знеструмлення української енергосистеми, яке одночасно вплине на всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, що виробляють електроенергію.

Дев'ять реакторів одночасно з потенційним викидом радіоактивних речовин — це була б надзвичайно серйозна ситуація

- наголосив він.

Странд підкреслив, що такого розвитку подій можна уникнути, якщо діяти вже зараз і чинити тиск на росію, щоб вона припинила атаки на енергетичну інфраструктуру. В іншому разі європейським країнам необхідно спільно підготуватися до можливих наслідків ядерної аварії.

Ситуація на українських АЕС

В Україні є чотири атомні електростанції, три з яких працюють. За даними Reuters, цієї зими вони забезпечують близько 80% електроенергії, яку використовує країна.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі - перебуває під російським контролем поблизу лінії фронту. Наразі станція не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива та запобігання розплавленню активної зони реактора. Її обладнання працює завдяки електроенергії, що надходить з підконтрольної Україні території.

У суботу Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що військова активність протягом попереднього тижня спричинила нестабільність в українській електромережі. Через це на деяких енергоблоках атомних електростанцій, які працюють, знижували потужність.

За даними МАГАТЕ, від початку повномасштабної війни Запорізька АЕС 27 разів втрачала зовнішнє електропостачання, через що була змушена переходити на аварійні дизельні генератори. З кінця березня станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі.

росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілах атомної станції та пошкодженні ліній електропередачі, які забезпечують її живлення.

Спільну заяву оприлюднили три міжнародні організації: HERCA - асоціація керівників європейських органів радіаційного захисту, WENRA - асоціація західноєвропейських органів ядерного регулювання та NORA - асоціація керівників органів радіаційної безпеки країн Північної Європи. Загалом вони представляють 38 країн, серед яких усі держави ЄС, США, Велика Британія, Канада та Японія.

Україна та Чехія обговорили поставки обладнання для завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС11.11.26, 21:29 • 4088 переглядiв

Ольга Розгон

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