Регуляторы 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой — Reuters

Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Представители органов ядерного регулирования 38 стран призвали москву прекратить удары по украинским энергетическим объектам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В совместном заявлении, с которым Reuters ознакомилось до публикации, международные организации выразили «глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности в результате войны россии против Украины и ее продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны».

Мы вместе считаем, что россия должна немедленно прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы - говорится в заявлении.

Почему возрастает риск ядерной аварии

москва усилила атаки беспилотниками и ракетами на украинские энергетические объекты, в частности электростанции, линии электропередачи и подстанции. Энергосистема страны уже ослаблена почти пятью годами войны.

Главная обеспокоенность регуляторов заключается в том, что без стабильного электроснабжения атомным электростанциям все сложнее поддерживать охлаждение ядерного топлива и предотвращать расплавление активной зоны реакторов.

В случае такой аварии радиоактивные вещества могут попасть в атмосферу, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы 1986 года, которая считается крупнейшей аварией в истории гражданской ядерной энергетики.

В интервью Reuters глава организаций HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские атаки стали опаснее. В частности, россия использует беспилотники с более крупной боевой частью и более точным наведением на цели.

Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет самым высоким - сказал Странд.

По его словам, худшим сценарием может стать полное обесточивание украинской энергосистемы, которое одновременно повлияет на все девять энергоблоков атомных электростанций, вырабатывающих электроэнергию.

Девять реакторов одновременно с потенциальным выбросом радиоактивных веществ — это была бы чрезвычайно серьезная ситуация - подчеркнул он.

Странд подчеркнул, что такого развития событий можно избежать, если действовать уже сейчас и оказывать давление на россию, чтобы она прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру. В противном случае европейским странам необходимо совместно подготовиться к возможным последствиям ядерной аварии.

Ситуация на украинских АЭС

В Украине есть четыре атомные электростанции, три из которых работают. По данным Reuters, этой зимой они обеспечивают около 80% электроэнергии, которую использует страна.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — находится под российским контролем вблизи линии фронта. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива и предотвращения расплавления активной зоны реактора. Ее оборудование работает благодаря электроэнергии, поступающей с подконтрольной Украине территории.

В субботу Международное агентство по атомной энергии сообщило, что военная активность в течение предыдущей недели вызвала нестабильность в украинской электросети. Из-за этого на некоторых энергоблоках работающих атомных электростанций снижали мощность.

По данным МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны Запорожская АЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение, из-за чего была вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы. С конца марта станция зависит только от одной внешней линии электропередачи.

россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах атомной станции и повреждении линий электропередачи, обеспечивающих ее энергоснабжение.

Совместное заявление опубликовали три международные организации: HERCA — ассоциация руководителей европейских органов радиационной защиты, WENRA — ассоциация западноевропейских органов ядерного регулирования и NORA — ассоциация руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы. В общей сложности они представляют 38 стран, среди которых все государства ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония.

Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС