Регуляторы 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой — Reuters
Киев • УНН
Из-за российских ударов по энергетике риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает. Регуляторы 38 стран призвали москву прекратить атаки.
Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Представители органов ядерного регулирования 38 стран призвали москву прекратить удары по украинским энергетическим объектам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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В совместном заявлении, с которым Reuters ознакомилось до публикации, международные организации выразили «глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности в результате войны россии против Украины и ее продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны».
Мы вместе считаем, что россия должна немедленно прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы
Почему возрастает риск ядерной аварии
москва усилила атаки беспилотниками и ракетами на украинские энергетические объекты, в частности электростанции, линии электропередачи и подстанции. Энергосистема страны уже ослаблена почти пятью годами войны.
Главная обеспокоенность регуляторов заключается в том, что без стабильного электроснабжения атомным электростанциям все сложнее поддерживать охлаждение ядерного топлива и предотвращать расплавление активной зоны реакторов.
В случае такой аварии радиоактивные вещества могут попасть в атмосферу, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы 1986 года, которая считается крупнейшей аварией в истории гражданской ядерной энергетики.
В интервью Reuters глава организаций HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские атаки стали опаснее. В частности, россия использует беспилотники с более крупной боевой частью и более точным наведением на цели.
Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет самым высоким
По его словам, худшим сценарием может стать полное обесточивание украинской энергосистемы, которое одновременно повлияет на все девять энергоблоков атомных электростанций, вырабатывающих электроэнергию.
Девять реакторов одновременно с потенциальным выбросом радиоактивных веществ — это была бы чрезвычайно серьезная ситуация
Странд подчеркнул, что такого развития событий можно избежать, если действовать уже сейчас и оказывать давление на россию, чтобы она прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру. В противном случае европейским странам необходимо совместно подготовиться к возможным последствиям ядерной аварии.
Ситуация на украинских АЭС
В Украине есть четыре атомные электростанции, три из которых работают. По данным Reuters, этой зимой они обеспечивают около 80% электроэнергии, которую использует страна.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — находится под российским контролем вблизи линии фронта. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива и предотвращения расплавления активной зоны реактора. Ее оборудование работает благодаря электроэнергии, поступающей с подконтрольной Украине территории.
В субботу Международное агентство по атомной энергии сообщило, что военная активность в течение предыдущей недели вызвала нестабильность в украинской электросети. Из-за этого на некоторых энергоблоках работающих атомных электростанций снижали мощность.
По данным МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны Запорожская АЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение, из-за чего была вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы. С конца марта станция зависит только от одной внешней линии электропередачи.
россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах атомной станции и повреждении линий электропередачи, обеспечивающих ее энергоснабжение.
Совместное заявление опубликовали три международные организации: HERCA — ассоциация руководителей европейских органов радиационной защиты, WENRA — ассоциация западноевропейских органов ядерного регулирования и NORA — ассоциация руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы. В общей сложности они представляют 38 стран, среди которых все государства ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония.
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