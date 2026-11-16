Регуляторы 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой — Reuters

$45.430.0450.220.12
ukenru
15:28 • 3656 просмотра
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo
Эксклюзив
15:23 • 4092 просмотра
Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины
15:14 • 3780 просмотра
Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины
14:53 • 5386 просмотра
Завтра состоится заседание "Рамштайна" — какие потребности Украины представит министр обороны Евгений Хмара
14:51 • 5004 просмотра
Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-ГрузияPhoto
14:34 • 8878 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto
14:13 • 10502 просмотра
путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком
13:59 • 11158 просмотра
Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского мостаVideo
13:52 • 9176 просмотра
В Киеве меняют режим наружного освещения — будет ли темно в парках, скверах и на улицах
13:24 • 16647 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
76%
753мм
Популярные новости
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом16 ноября, 05:59 • 27669 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения16 ноября, 07:00 • 22789 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT16 ноября, 08:20 • 21567 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро10:00 • 21103 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 24706 просмотра
публикации
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto14:34 • 8882 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон13:24 • 16650 просмотра
За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг12:15 • 17636 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
11:15 • 26066 просмотра
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 68871 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Китай
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo15:28 • 3666 просмотра
В Берлине на аукцион выставили бункер почти за 400 тысяч евро — что получит покупательPhoto15:05 • 1796 просмотра
Xbox призывает геймеров взять выходной на работе, чтобы поиграть в GTA VI Photo15:04 • 1630 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 24712 просмотра
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев16 ноября, 05:52 • 31978 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Фильм
Сериал

Регуляторы 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой — Reuters

Киев • УНН

 • 2532 просмотра

Из-за российских ударов по энергетике риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает. Регуляторы 38 стран призвали москву прекратить атаки.

Регуляторы 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой — Reuters

Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Представители органов ядерного регулирования 38 стран призвали москву прекратить удары по украинским энергетическим объектам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В совместном заявлении, с которым Reuters ознакомилось до публикации, международные организации выразили «глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности в результате войны россии против Украины и ее продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны».

Мы вместе считаем, что россия должна немедленно прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы

- говорится в заявлении.

Почему возрастает риск ядерной аварии

москва усилила атаки беспилотниками и ракетами на украинские энергетические объекты, в частности электростанции, линии электропередачи и подстанции. Энергосистема страны уже ослаблена почти пятью годами войны.

Главная обеспокоенность регуляторов заключается в том, что без стабильного электроснабжения атомным электростанциям все сложнее поддерживать охлаждение ядерного топлива и предотвращать расплавление активной зоны реакторов.

В случае такой аварии радиоактивные вещества могут попасть в атмосферу, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы 1986 года, которая считается крупнейшей аварией в истории гражданской ядерной энергетики.

В интервью Reuters глава организаций HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские атаки стали опаснее. В частности, россия использует беспилотники с более крупной боевой частью и более точным наведением на цели.

Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет самым высоким

- сказал Странд.

По его словам, худшим сценарием может стать полное обесточивание украинской энергосистемы, которое одновременно повлияет на все девять энергоблоков атомных электростанций, вырабатывающих электроэнергию.

Девять реакторов одновременно с потенциальным выбросом радиоактивных веществ — это была бы чрезвычайно серьезная ситуация

- подчеркнул он.

Странд подчеркнул, что такого развития событий можно избежать, если действовать уже сейчас и оказывать давление на россию, чтобы она прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру. В противном случае европейским странам необходимо совместно подготовиться к возможным последствиям ядерной аварии.

Ситуация на украинских АЭС

В Украине есть четыре атомные электростанции, три из которых работают. По данным Reuters, этой зимой они обеспечивают около 80% электроэнергии, которую использует страна.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — находится под российским контролем вблизи линии фронта. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива и предотвращения расплавления активной зоны реактора. Ее оборудование работает благодаря электроэнергии, поступающей с подконтрольной Украине территории.

В субботу Международное агентство по атомной энергии сообщило, что военная активность в течение предыдущей недели вызвала нестабильность в украинской электросети. Из-за этого на некоторых энергоблоках работающих атомных электростанций снижали мощность.

По данным МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны Запорожская АЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение, из-за чего была вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы. С конца марта станция зависит только от одной внешней линии электропередачи.

россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах атомной станции и повреждении линий электропередачи, обеспечивающих ее энергоснабжение.

Совместное заявление опубликовали три международные организации: HERCA — ассоциация руководителей европейских органов радиационной защиты, WENRA — ассоциация западноевропейских органов ядерного регулирования и NORA — ассоциация руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы. В общей сложности они представляют 38 стран, среди которых все государства ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония.

Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС11.11.26, 21:29 • 4096 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Япония
Соединённые Штаты
Украина