МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій, передає УНН.

Глава МЗС України заявив, що у Варшаві "продовжив діалог" із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Вдячний генеральному директору за його рішення направити місії МАГАТЕ на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій. Це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України