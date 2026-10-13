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МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС

Київ • УНН

 • 6604 перегляди

МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, критично важливих для роботи українських АЕС. Рішення ухвалили на тлі російських атак на енергосистему.

МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України заявив, що у Варшаві "продовжив діалог" із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. 

Вдячний генеральному директору за його рішення направити місії МАГАТЕ на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій. Це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України 

- повідомив Сибіга. 

Глава МЗС також висловив щиру вдячність за організовану цього літа у співпраці з генеральним директором та урядами Австрії й Польщі програму оздоровлення дітей українських працівників атомної галузі, домовилися продовжувати такі цінні гуманітарні ініціативи.

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Антоніна Туманова

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