У США нові фотографії будівництва величезної бальної зали Дональда Трампа біля Білого дому викликали хвилю обурення через масштаб споруди, яка змінює історичний вигляд президентської резиденції. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених світлинах видно масштабний каркас майбутньої бальної зали, яку зводять на місці знесеного Східного крила Білого дому. Масивні сталеві конструкції та розміри нової споруди викликали запитання щодо збереження архітектурного вигляду президентської резиденції.

Критики наголошують, що Білий дім, який раніше домінував у композиції Президентського парку, ризикує візуально загубитися поруч із новобудовою.

Масштаби будівництва викликали політичний скандал

Проєкт передбачає будівництво комплексу загальною площею приблизно 8,4 тисячі квадратних метрів. Для його реалізації у 2025 році знесли історичне Східне крило резиденції.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон також розкритикувала масштаб споруди, заявивши, що позолочена бальна зала Трампа перевершує за розмірами сам Білий дім.

Водночас адміністрація американського президента захищає проєкт, пояснюючи його необхідністю створити сучасний простір для проведення офіційних заходів і приймання великої кількості гостей.

Попри це, архітектурні суперечки не вщухають. Противники будівництва побоюються, що нова споруда назавжди змінить історичний вигляд одного з найвідоміших символів США.

Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет