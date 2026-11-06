Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який, за його словами, заборонить майбутнім президентам вносити певні зміни до Овального кабінету Білого дому. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Трамп, колишній магнат у сфері нерухомості, за час свого другого терміну кардинально змінив вигляд офіційного кабінету президента США, зокрема додавши безліч золотих елементів.

"Ми перетворюємо його на національну пам'ятку, і ніхто не дозволить його чіпати, руйнувати, зносити дурним людям, щоб побудувати щось трохи іншої форми", - заявив Трамп журналістам у четвер, 5 листопада.

Указ було видано через кілька місяців після того, як Трамп зніс усе Східне крило Білого дому в межах проєкту, який зіткнувся з юридичними проблемами.

Верховний суд США знову дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали Білого дому

Проєкт також схвалив Конгрес США. Будівництво триває, планується перетворити цей простір на нову бальну залу.

Наразі американські президенти мають право вносити деякі зміни до Білого дому, але для великих проєктів потрібен дозвіл Конгресу.

Виконавчий указ, підписаний Трампом у четвер, оголошує Овальний кабінет національною пам'яткою, поряд з деякими приміщеннями навколо.

У документі також йдеться, що він не "обмежує повноваження президента щодо переоформлення пам'ятника, вибору меблів або внесення звичайних експлуатаційних та безпекових модифікацій, які не завдають істотних збитків історичній структурі чи архітектурному вигляду пам'ятника".

Тріумфальну арку Трампа у Вашингтоні не встигнуть добудувати до завершення його президентства