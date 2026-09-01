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Верховний суд США знову дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали Білого дому

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Суд дозволив не зупиняти роботи, але не вирішив, чи законний проєкт. Голова суду заявив, що будівництво, ймовірно, незаконне.

Верховний суд США знову дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали Білого дому

Верховний суд США дозволив президенту Дональду Трампу продовжити будівництво великої бальної зали Білого дому, відхиливши вимогу природоохоронної та пам'яткоохоронної організації зупинити роботи на невизначений термін. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Рішення судді ухвалили 5 голосами проти 4. Голова Верховного суду Джон Робертс та троє ліберальних суддів виступили проти.

Консервативна більшість дійшла висновку, що Національний фонд охорони історичної спадщини, ймовірно, не має достатніх юридичних підстав для оскарження проєкту. Водночас Верховний суд не вирішував питання, чи є саме будівництво бальної зали законним.

Голова Верховного суду Джон Робертс у своїй окремій думці заявив, що будівництво "ймовірно, було незаконним". Він наголосив на повноваженнях Конгресу щодо розподілу бюджетних коштів та регулювання федеральної власності у Вашингтоні.

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Проєкт передбачає спорудження бальної зали площею майже 90 тис. квадратних футів. Трамп називає її важливою частиною своєї президентської спадщини та стверджує, що об'єкт також необхідний з міркувань національної безпеки.

Критики проєкту звинувачують адміністрацію Трампа у знесенні Східного крила Білого дому та початку масштабного будівництва без схвалення Конгресу. Судовий розгляд справи продовжиться в судах нижчих інстанцій, однак рішення Верховного суду дозволяє адміністрації не зупиняти роботи.

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Степан Гафтко

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