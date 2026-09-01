Верховный суд США вновь разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома
Киев • УНН
Суд разрешил не останавливать работы, но не решил, законен ли проект. Председатель суда заявил, что строительство, вероятно, незаконно.
Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу продолжить строительство большого бального зала Белого дома, отклонив требование природоохранной и организации по охране исторического наследия остановить работы на неопределённый срок. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
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Решение судьи приняли 5 голосами против 4. Председатель Верховного суда Джон Робертс и трое либеральных судей выступили против.
Консервативное большинство пришло к выводу, что Национальный фонд охраны исторического наследия, вероятно, не имеет достаточных юридических оснований для обжалования проекта. В то же время Верховный суд не решал вопрос о том, является ли само строительство бального зала законным.
Председатель Верховного суда Джон Робертс в своём отдельном мнении заявил, что строительство «вероятно, было незаконным». Он подчеркнул полномочия Конгресса в вопросах распределения бюджетных средств и регулирования федеральной собственности в Вашингтоне.
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Проект предусматривает строительство бального зала площадью почти 90 тыс. квадратных футов. Трамп называет его важной частью своего президентского наследия и утверждает, что объект также необходим из соображений национальной безопасности.
Критики проекта обвиняют администрацию Трампа в сносе Восточного крыла Белого дома и начале масштабного строительства без одобрения Конгресса. Судебное рассмотрение дела продолжится в судах нижестоящих инстанций, однако решение Верховного суда позволяет администрации не останавливать работы.
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