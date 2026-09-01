Верховный суд США вновь разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу продолжить строительство большого бального зала Белого дома, отклонив требование природоохранной и организации по охране исторического наследия остановить работы на неопределённый срок. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Решение судьи приняли 5 голосами против 4. Председатель Верховного суда Джон Робертс и трое либеральных судей выступили против.

Консервативное большинство пришло к выводу, что Национальный фонд охраны исторического наследия, вероятно, не имеет достаточных юридических оснований для обжалования проекта. В то же время Верховный суд не решал вопрос о том, является ли само строительство бального зала законным.

Председатель Верховного суда Джон Робертс в своём отдельном мнении заявил, что строительство «вероятно, было незаконным». Он подчеркнул полномочия Конгресса в вопросах распределения бюджетных средств и регулирования федеральной собственности в Вашингтоне.

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Проект предусматривает строительство бального зала площадью почти 90 тыс. квадратных футов. Трамп называет его важной частью своего президентского наследия и утверждает, что объект также необходим из соображений национальной безопасности.

Критики проекта обвиняют администрацию Трампа в сносе Восточного крыла Белого дома и начале масштабного строительства без одобрения Конгресса. Судебное рассмотрение дела продолжится в судах нижестоящих инстанций, однако решение Верховного суда позволяет администрации не останавливать работы.

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