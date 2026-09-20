"Нафтогаз" и MOL создадут хранилища топлива для Украины в Венгрии
Киев • УНН
"Нафтогаз" и венгерская MOL договорились построить хранилища нефтепродуктов вблизи границы с Украиной. Мощности обеспечат украинский рынок.
Группа Нафтогаз и MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, передает УНН.
Детали
По словам и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко, в условиях постоянных российских атак на нашу топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов являются вопросом стабильности всего рынка.
Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией
Также отмечается, что данный документ предусматривает совместную проработку и реализацию проекта, мощности которого будут предназначены для обеспечения потребностей украинского рынка.
Напомним
Венгрия планирует до октября 2027 года полностью отказаться от российского газа. Правительство страны также пересматривает сотрудничество с Россией в атомной энергетике и ищет альтернативных поставщиков нефти.