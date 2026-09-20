В правительстве Турции заявили, что направили рф и Украине предложения по зерновой сделке

Турция передала россии и Украине предложения, направленные на снижение напряженности и прекращение атак в Черном море. Анкара ожидает реакции обеих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV, пишет УНН.

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По его словам, Турция уже направила свои предложения Киеву и Москве, однако не раскрыла их содержания.

Фидан отметил, что достижение долгосрочного результата остается сложным из-за различий в позициях россии и Украины. В то же время Анкара пытается найти способ уменьшить масштабы боевых действий в Черном море.

Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не попадет на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью - сказал глава турецкого МИД.

Он также напомнил о Черноморской зерновой инициативе, заключенной в 2022 году при посредничестве Турции и ООН. В рамках договоренностей удалось обеспечить функционирование механизма для безопасного экспорта украинского зерна через черноморские порты.

По словам Фидана, сейчас ситуация существенно изменилась - россия и Украина осуществляют атаки в Черном море, в частности по портам и морской инфраструктуре.

На самом деле несколько лет назад мы заключили соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактически действующая система — стороны не вмешивались. Однако сейчас они активно вмешиваются в дела друг друга. В частности, они атакуют порты и все виды морской деятельности - отметил турецкий министр.

Он добавил, что Анкара пытается использовать опыт предыдущих договоренностей для поиска нового механизма, который позволил бы снизить напряженность в Черном море.

Честно говоря, мы пытаемся довести это дело до логического завершения. В данном случае трудно согласовать позиции сторон, опираясь на уроки, полученные в ходе реализации предыдущего соглашения - заявил Фидан.

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