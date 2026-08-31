Турция хочет восстановить зерновой коридор в Чёрном море: Анкара подготовила новый план для Украины и россии

Турция подготовила новый план, направленный на восстановление безопасной перевозки зерна и другой аграрной продукции через Чёрное море, и уже обсуждает его с Украиной и россией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Официальная Анкара надеется, что при наличии политической воли сторон удастся создать механизм, подобный Черноморской зерновой инициативе, действовавшей в 2022–2023 годах.

Детали

По словам Фидана, турецкая сторона уже сформировала конкретные предложения по обеспечению безопасности судоходства и поддерживает контакты одновременно с Киевом и Москвой. Глава турецкого МИД дал понять, что Анкара рассматривает возможность создания механизма, который позволил бы восстановить стабильные поставки зерна по Чёрному морю и снизить риски для гражданских судов.

При этом детали турецкого плана пока не обнародованы. В частности, неизвестно, будет ли он предусматривать создание отдельных безопасных морских маршрутов, какие украинские порты могут быть охвачены договорённостью, кто будет контролировать соблюдение режима безопасности и будет ли к новому механизму привлечена Организация Объединённых Наций. Также не уточняется, будет ли речь идти исключительно о зерне или возможный режим распространится на другие виды продовольствия и коммерческих грузов.

Как на инициативу Украины отреагировали Киев и Москва

По состоянию на 31 августа Украина и россия публично не сообщали о согласии на предложенный Анкарой механизм. Таким образом, пока речь идёт о дипломатической инициативе и переговорах, а не о уже достигнутой договорённости.

Предпосылки турецкой инициативы

Предложение Анкары появилось на фоне резкого ухудшения ситуации с судоходством в Чёрном море, увеличения числа атак на портовую инфраструктуру и роста рисков для торговых судов. Ещё в начале августа Фидан призвал Украину и россию договориться о взаимном прекращении ударов по гражданским судам в Чёрном море. Тогда он заявил, что война всё сильнее затрагивает торговое судоходство, а ситуация с безопасностью в регионе представляет угрозу не только для сторон конфликта, но и для третьих стран.

Турция, которая контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и традиционно играет важную роль в черноморской торговле, неоднократно предлагала свои посреднические услуги для создания механизмов безопасного судоходства. Анкара также имеет непосредственный экономический интерес в сохранении стабильных торговых маршрутов в регионе, поскольку значительная часть продовольственных и сырьевых грузов из Чёрного моря направляется в турецкие порты или через проливы в Средиземное море.

Как Украина предлагала прекратить удары по гражданским объектам

Ранее Reuters сообщал, что Украина через посредника передавала российской стороне предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским объектам в Чёрном море. Речь, в частности, шла о возможности снижения угроз для торгового судоходства и портовой инфраструктуры. Однако россия публично отвергала идею отдельного черноморского перемирия.

В москве пытались связать прекращение атак на суда, перевозящие аграрную продукцию, с прекращением украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и другим объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не согласен с таким подходом. По его словам, вопрос о возможном ограничении ударов по энергетическим объектам на территории РФ может рассматриваться только на взаимной основе, если Россия также прекратит атаки на украинскую энергетическую систему.

Поэтому до сих пор одним из ключевых вопросов возможных переговоров остаётся то, удастся ли отделить безопасность гражданского судоходства и экспорта зерна от более широкой дискуссии об ударах по энергетической инфраструктуре.

Экспорт Украины оказался под давлением

Ухудшение ситуации с безопасностью в Чёрном море уже существенно сказалось на возможностях Украины экспортировать зерно. Из-за российских ударов по портовой и логистической инфраструктуре Украина вынуждена активнее переориентировать часть грузов на альтернативные маршруты.

Среди них — дунайские порты Рени и Измаил, железнодорожное сообщение, транзит через Молдову и дальнейшая транспортировка в румынский порт Констанца. Однако эти маршруты имеют ограниченную пропускную способность и не способны полностью заменить крупные черноморские порты. Поэтому в конце августа очередь судов возле Сулинского канала, который используется для доступа к украинским дунайским портам, выросла примерно до 80 судов.

Работу маршрута осложняют перегрузки, дефицит лоцманов, дополнительные проверки и регулярные воздушные тревоги. В результате увеличиваются как сроки доставки, так и стоимость логистики, что напрямую влияет на украинских агропроизводителей и конкурентоспособность украинского зерна на международном рынке.

Почему проблемы возникли и в России

Нарушение черноморской логистики влияет также на российский зерновой экспорт.

На фоне проблем с работой южных портов российские экспортёры начали активнее переориентировать часть грузов через Балтийское море и другие маршруты. Вместе с тем такая логистика дороже, а альтернативные порты не могут полностью компенсировать мощности Чёрного и Азовского морей, через которые традиционно проходила преобладающая часть российского морского экспорта зерна. Это создаёт дополнительные расходы для экспортёров и давление на внутренний аграрный рынок рф.

Риски для мирового продовольственного рынка

Проблемы с поставками зерна из акватории Чёрного моря имеют значение и для глобального продовольственного рынка, поскольку Украина и Россия остаются одними из крупнейших экспортёров зерновых. Особенно зависимыми от черноморской пшеницы остаются страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Длительные перебои с поставками могут привести к повышению стоимости фрахта, страхования судов и непосредственно зерна, что создаёт риски роста цен на продовольствие для государств, в значительной степени зависящих от импорта.

Именно поэтому Турция уже не впервые пытается создать отдельный механизм для сохранения продовольственного экспорта даже в условиях продолжения боевых действий.

Контекст

Черноморскую зерновую инициативу подписали в Стамбуле в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение позволило возобновить экспорт украинской аграрной продукции из портов Одесса, Черноморск и Южный. За время её действия из украинских портов вывезли почти 33 млн тонн зерна и другой продовольственной продукции.

Для контроля за выполнением договорённостей в Стамбуле работал Совместный координационный центр с участием представителей Украины, Турции, ООН и россии.

В июле 2023 года россия вышла из Черноморской зерновой инициативы. москва объясняла своё решение тем, что якобы не были выполнены требования по облегчению российского экспорта продовольствия и удобрений, в частности в сфере банковских расчётов, страхования и морской логистики.

После выхода рф из соглашения Украина создала собственный временный морской коридор, благодаря которому удалось постепенно восстановить значительную часть морского экспорта. Однако дальнейшее усиление атак на портовую инфраструктуру и торговое судоходство вновь поставило вопрос безопасности черноморских маршрутов на повестку дня.

Нынешнее предложение Анкары стало новой попыткой создать согласованный сторонами режим безопасного судоходства.

Напомним

В конце августа 2026 года цена на пшеницу достигла трёхлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны РФ против Украины.